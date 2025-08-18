¿Puede Trump detener el voto por correo y prohibir el uso de las máquinas electorales?

Durante la mañana de este lunes 18 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó su intención de abolir el voto por correo y el uso de las máquinas electorales, en lo que se considera un nuevo ataque al sistema electoral estadounidense, tras acusar de fraude al exmandatario Joe Biden por su triunfo en el 2020.

“Voy a liderar un movimiento para eliminar las papeletas del voto por correo y además las máquinas de votación, que son extremadamente imprecisas, muy caras y muy controvertidas”, declaró el magnate republicano en una publicación en Truth Social, donde señaló que esta medida es necesaria para restituir la honestidad en la nación.

“El engaño del voto por correo, que usa máquinas de votación que son un desastre completo y total, debe acabar ya”, enfatizó Trump, al señalar que varios países han descartado este método debido al, según él, fraude electoral detectado. Además, sin proporcionar pruebas, continúa sosteniendo que fue víctima de fraude contra Biden.

Aunque Trump afirmó que este método de votación solo se utiliza en los Estados Unidos, el voto por correo se emplea en otros países democráticos, donde se ofrece a los votantes únicamente bajo solicitud. En España, México y Reino Unido se utiliza el voto postal para beneficiar a las personas que no pueden asistir a los centros de votación.

¿Puede Trump anular el voto por correo y las máquinas electorales?

A finales de julio, un tribunal federal estadounidense decidió suspender de forma provisional parte de una orden ejecutiva del mandatario republicano Donald Trump que, de acuerdo con la cadena de televisión Telemundo, “alteraba significativamente el proceso de registro electoral y el sistema de votación por correo” en los Estados Unidos.

En la directiva emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump exigía que todos los votantes presentaran por escrito la documentación de ciudadanía como condición previa para registrarse en el sistema de votación y ordenaba invalidar cualquier sufragio recibido por correo después del cierre de urnas en los Estados Unidos.

Ante esta situación, el mandatario republicano anunció que proximamente liderará un movimiento para poder levantar la suspensión provisional de la orden ejecutiva que firmó a finales de julio, ya que las órdenes presidenciales no se convierten automáticamente en leyes de Estados Unidos, sino que deben ser aprobadas por el Congreso.

Dadas las circunstancias, el magnate neoyorquino prometió en redes sociales que esta orden ejecutiva devolverá la honestidad a las elecciones: “Recuerden que los estados son meramente un agente del Gobierno federal para contar y tabular los votos. Deben hacer lo que el Gobierno federal, representado por el presidente, les diga”, agregó.

En una publicación en la red social Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que los demócratas apoyan el voto por correo porque los ayuda a ganar mediante una estafa. “Esa modalidad de voto no existe en ningún otro país del mundo por generar fraude masivo”, aseguró el republicano, aunque de forma errónea.

Hasta el momento, no existen pruebas de un fraude electoral por parte de los demócratas en los Estados Unidos. Además, una encuesta de la cadena Fox News señaló que, en las elecciones presidenciales del 2024, casi el 74% de los votantes de Donald Trump confiaban en la precisión del recuento de los votos por correo.