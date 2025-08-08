Verificamos por usted: ¿Trump anunció que los niños irán al colegio solamente 6 meses al año?

A través de las redes sociales, principalmente en TikTok e Instagram, ha circulado una noticia en la que se indica que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva cuyo principal objetivo es que los estudiantes menores de 17 años solo tengan que asistir a clases durante seis meses al año a partir del 2026.

En los videos que circulan en las plataformas digitales se puede observar al mandatario republicano explicar su nueva reforma sobre la duración del próximo ciclo escolar en Estados Unidos, donde afirma que los primeros seis meses del año son suficientes para que los alumnos aprendan lo necesario para salir adelante en la vida como adultos.

A lo largo de su carrera política, las declaraciones de Trump han sido cuestionadas en más de una ocasión, por lo que a decenas de personas no les extrañó que el magnate neoyorquino anunciara una decisión tan drástica como esa. Dadas las circunstancias, los videos del mandatario comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales.

En la actualidad, el ciclo escolar en los Estados Unidos generalmente dura entre 9 y 10 meses, debido a que puede comenzar en agosto o septiembre y finalizar en mayo o junio. Ante esta situación, los alumnos suelen tener un aproximado de dos meses de vacaciones, aunque, en el supuesto nuevo plan de Donald Trump, descansarían el triple.

¿Trump redujo el ciclo escolar en Estados Unidos?

"El presidente estadounidense Donald Trump acaba de anunciar que los niños solo deben asistir a la escuela seis meses al año a partir del 2026", indicó en redes sociales el influencer norteamericano Uiort, en TikTok, donde cuenta con más de 229 mil seguidores. Por ello, cientos de personas reaccionaron a la publicación en la plataforma.

Sin embargo, hasta el momento, no existe ninguna constancia oficial de que el mandatario republicano haya anunciado, o planee anunciar, un cambio en la duración del año escolar. Esto se debe a que el número mínimo de clases es establecido por los gobernadores de cada estado, por lo que el presidente no tendría injerencia en este asunto.

Lea más: Ciudadanos de estas naciones serán los primeros en pagar US$15 mil para solicitar una visa de EE. UU.

Actualmente, los estudiantes menores de edad asisten al colegio aproximadamente 180 días al año, distribuidos entre 9 y 10 meses, por lo que el ciclo escolar en los Estados Unidos suele estar dividido en tres trimestres o en cinco bimestres, dependiendo de cada estado, debido a que la estructura varía ligeramente según la región.

Por ende, el supuesto mensaje de Trump en el que anuncia que el ciclo escolar se reducirá a 6 meses es completamente falso. No obstante, cabe mencionar que, a lo largo de su segundo mandato presidencial, el republicano sí ha hecho cambios en el ámbito educativo de la nación, principalmente al eliminar el Departamento de Educación.

En junio, la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que revela que las habilidades de lectura y matemáticas en los estudiantes estadounidenses de cuarto a octavo grado disminuyeron en 20 estados, por lo que muchos alumnos se encuentran "muy por debajo" del promedio nacional.

"Frente a este escenario, sería prácticamente impensable que el presidente Trump decidiera reducir el ciclo escolar. Los estudiantes están a menos de la mitad del camino hacia la recuperación completa debido al impacto de la pandemia", aseguró un grupo de investigación de la Universidad de Arizona consultado por el periódico USA Today.