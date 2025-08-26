Apple anuncia presentación del nuevo iPhone 17

Tecnología

Apple anuncia presentación del nuevo iPhone 17

Apple presentará nuevos modelos de sus teléfonos inteligentes.

EFE

|

Logotipo de Apple en París

Esta fotografía muestra el logotipo de Apple en una tienda ubicada en los Campos Elíseos de París, el 31 de julio de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

La tecnológica estadounidense Apple presentará el 9 de septiembre sus nuevos dispositivos, entre los que se espera que se encuentre el nuevo teléfono iPhone 17, en un evento que se celebrará en la sede de Cupertino (California) bajo el lema: Awe dropping (Impresionante).

En la invitación al evento aparece el icónico logo de la manzana mordida, pero con un efecto que simula una imagen térmica: los bordes están teñidos de rojo, lo que sugiere calor, mientras que el centro es azul, indicando frío.

Se espera que, además de presentar nuevos modelos de sus teléfonos inteligentes, Apple anuncie también actualizaciones del Apple Watch durante su evento.

Desde 2020, los eventos los lanzamientos de Apple se realizan mediante videos pregrabados.

LECTURAS RELACIONADAS

el restablecimiento permite eliminar configuraciones específicas o incluso devolver el dispositivo a su estado de fábrica. (Foto Prensa Libre: Tran Thu Hang / Shutterstock.com)

Cómo reiniciar un iPhone: guía completa paso a paso

Apple - iPhone 17

Apple 2025: ¿Cuáles son las características del iPhone 17?

El evento se retransmitirá en la web de la compañía a partir de las 10 hora local (17 hora GMT).

Algunos detalles de los nuevos productos y posibles precios, como el del nuevo iPhone, ya se han filtrado en medios internacionales. Según RS Websols, el iPhone 17 tendrá cuatro versiones: el modelo base, el iPhone 17 Pro, el Pro Max y una nueva variante denominada iPhone 17 Air.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Apple IPhone IPhone 17 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre