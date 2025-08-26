Apple anuncia presentación del nuevo iPhone 17

La tecnológica estadounidense Apple presentará el 9 de septiembre sus nuevos dispositivos, entre los que se espera que se encuentre el nuevo teléfono iPhone 17, en un evento que se celebrará en la sede de Cupertino (California) bajo el lema: Awe dropping (Impresionante).

En la invitación al evento aparece el icónico logo de la manzana mordida, pero con un efecto que simula una imagen térmica: los bordes están teñidos de rojo, lo que sugiere calor, mientras que el centro es azul, indicando frío.

Se espera que, además de presentar nuevos modelos de sus teléfonos inteligentes, Apple anuncie también actualizaciones del Apple Watch durante su evento.

Desde 2020, los eventos los lanzamientos de Apple se realizan mediante videos pregrabados.

El evento se retransmitirá en la web de la compañía a partir de las 10 hora local (17 hora GMT).

Algunos detalles de los nuevos productos y posibles precios, como el del nuevo iPhone, ya se han filtrado en medios internacionales. Según RS Websols, el iPhone 17 tendrá cuatro versiones: el modelo base, el iPhone 17 Pro, el Pro Max y una nueva variante denominada iPhone 17 Air.