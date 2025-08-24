Apple 2025: ¿Cuáles son las características del iPhone 17?

Los usuarios de los distintos dispositivos de Apple esperan el lanzamiento oficial del iPhone 17. Aunque no hay información oficial de parte de la compañía, fuentes internacionales han filtrado características sobre el dispositivo y algunos detalles sobre su lanzamiento.

Según la prensa extranjera, Apple suele celebrar dicho lanzamiento anual del iPhone a principios o mediados de septiembre. Por ello, algunos medios estiman que este podría efectuarse el día 9 de dicho mes.

Aunque la fecha exacta continúa siendo un misterio, se han filtrado algunas de las características y componentes del iPhone 17. Asimismo, se prevé el lanzamiento del Watch Series 11 y los AirPods Pro 3.

Los sitios especializados Xataka y Applesfera coinciden en que habrá cuatro modelos diferentes: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, conocido también como Ultra.

¿Cuáles son las características del iPhone 17?

Según Xataka, aunque aún es pronto para conocer todos los detalles sobre los dispositivos, se estima que estos cuenten con el procesador Apple A19 y que el modelo Pro Max sea el “rey absoluto de la gama”. Estas serían algunas características de los modelos, según los sitios especializados:

iPhone 17

Sustituye al iPhone 16 y presenta un tamaño similar.

La pantalla podría medir entre 6.1 y 6.3 pulgadas.

Estará disponible en púrpura, verde, negro, plata o azul.

Contará con una batería de 3,600 miliamperios-hora.

iPhone 17 Air

Estará disponible en azul claro, negro, oro claro y plateado.

Aunque no sustituye al iPhone 16 Plus, será su sucesor tras la desaparición de esa gama.

Podría convertirse en el dispositivo más delgado de su género.

La batería oscilaría entre 2,800 y 2,900 miliamperios-hora.

Según la prensa extranjera, este modelo podría sacrificar el estilo internacional a favor de un solo lente de 48 megapíxeles y una batería más pequeña.

iPhone 17 Pro

Tendrá una pantalla de 6.3 pulgadas.

La capacidad de la batería será de hasta 3,600 miliamperios-hora.

Estará disponible en gris espacial, dorado y azul.

iPhone 17 Pro Max