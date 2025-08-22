Apple mueve su producción del iPhone 17 a cinco fábricas de la India previo a su histórico lanzamiento

Ante el esperado lanzamiento del iPhone 17, el modelo más reciente de los dispositivos móviles de Apple, medios internacionales han informado que el gigante tecnológico ha dirigido la mayor parte de su producción a cinco fábricas ubicadas en la India.

De acuerdo con Bloomberg, la estrategia de Apple consistiría en reducir su dependencia de China para la fabricación de sus teléfonos.

El medio asegura que Apple estaría produciendo sus cuatro modelos del nuevo iPhone 17, destinados al mercado estadounidense, en la India, mientras que China continuará con la fabricación de los dispositivos dirigidos a otras regiones del mundo.

Entre las cinco plantas en India encargadas de esta producción, dos fueron inauguradas recientemente: una por Tata Group, en Hosur, y otra cerca del aeropuerto de Bangalore.

Sin embargo, Bloomberg afirma que la más reciente decisión de Apple no fue bien recibida por China, y que como "contrataque" solicitó a más de 300 ingenieros y técnicos que se encontraban en la India que abandonaran las fábricas y regresaran al país asiático.

Se prevé que el lanzamiento del iPhone tenga lugar en septiembre de este año.

Además, se especula que el movimiento de Apple responde, principalmente, al "momento incierto" que atraviesa el comercio global, agravado por las políticas arancelarias del expresidente Donald Trump.

Anteriormente, la producción del iPhone estuvo fuertemente ligada a China, y no fue sino hasta el 2017 cuando la compañía comenzó a buscar otros lugares para fabricar sus dispositivos.

Esta decisión se consolidó con la llegada de la pandemia de covid-19, cuando Apple, que entonces tenía parte de su producción en China, informó que los modelos iPhone 14 Pro no cumplirían con la demanda debido al cierre de varias fábricas chinas.

Medios como The Hindustan Times afirman que la decisión de Apple busca evitar los riesgos de depender de un solo proveedor.

