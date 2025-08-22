Apple mueve su producción del iPhone 17 a cinco fábricas de la India previo a su histórico lanzamiento

Tecnología

Apple mueve su producción del iPhone 17 a cinco fábricas de la India previo a su histórico lanzamiento

Como parte de una nueva estrategia para no depender de China, Apple ha movido la producción de su nuevo iPhone 17 a cinco fábricas de la India.

|

Apple Iphone

Apple prepara el lanzamiento del Iphone 17 y destina toda la producción de sus nuevos teléfonos a cinco fábricas de la India. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ante el esperado lanzamiento del iPhone 17, el modelo más reciente de los dispositivos móviles de Apple, medios internacionales han informado que el gigante tecnológico ha dirigido la mayor parte de su producción a cinco fábricas ubicadas en la India.

De acuerdo con Bloomberg, la estrategia de Apple consistiría en reducir su dependencia de China para la fabricación de sus teléfonos.

El medio asegura que Apple estaría produciendo sus cuatro modelos del nuevo iPhone 17, destinados al mercado estadounidense, en la India, mientras que China continuará con la fabricación de los dispositivos dirigidos a otras regiones del mundo.

Entre las cinco plantas en India encargadas de esta producción, dos fueron inauguradas recientemente: una por Tata Group, en Hosur, y otra cerca del aeropuerto de Bangalore.

LECTURAS RELACIONADAS

Nuevos modelos de Apple iPhone

¿Cuándo sería el lanzamiento del iPhone 17? Este podría ser su precio y las otras novedades de Apple

Logotipo de Apple en París

Apple Event 2025: La fecha de presentación del iPhone 17 y la función que regresa tras 20 años

Sin embargo, Bloomberg afirma que la más reciente decisión de Apple no fue bien recibida por China, y que como "contrataque" solicitó a más de 300 ingenieros y técnicos que se encontraban en la India que abandonaran las fábricas y regresaran al país asiático.

Se prevé que el lanzamiento del iPhone tenga lugar en septiembre de este año.

Además, se especula que el movimiento de Apple responde, principalmente, al "momento incierto" que atraviesa el comercio global, agravado por las políticas arancelarias del expresidente Donald Trump.

Anteriormente, la producción del iPhone estuvo fuertemente ligada a China, y no fue sino hasta el 2017 cuando la compañía comenzó a buscar otros lugares para fabricar sus dispositivos.

LECTURAS RELACIONADAS

(FILES) The Apple logo is seen at a mall in the financial district of Shanghai on April 14, 2025. Apple will invest an additional $100 billion in the United States, taking its total pledge to $600 billion over the next four years, a senior White House official said August 6, 2025. The announcement, which was first reported by US media, will be officially made later Wednesday at 4:30 pm (2030 GMT) at a White House event with President Donald Trump. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

¿Ya se sabe cómo será el iPhone 17 y sus precios? Usuarios especulan sobre los supuestos nuevos modelos

El comercio electrónico evoluciona con el uso de inteligencia artificial, ofreciendo experiencias más seguras, personalizadas y eficientes para consumidores, emprendedores y el sector financiero.

Del pago sin efectivo a los agentes inteligentes: Cómo la inteligencia artificial cambiará la forma de comprar 

Esta decisión se consolidó con la llegada de la pandemia de covid-19, cuando Apple, que entonces tenía parte de su producción en China, informó que los modelos iPhone 14 Pro no cumplirían con la demanda debido al cierre de varias fábricas chinas.

Medios como The Hindustan Times afirman que la decisión de Apple busca evitar los riesgos de depender de un solo proveedor.

Lea también: Cómo proteger los datos de tu teléfono antes de viajar al extranjero

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Apple IPhone IPhone 17 Tecnología Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre