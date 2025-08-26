Cómo reiniciar un iPhone: guía completa paso a paso

En algunas ocasiones, el celular empieza a funcionar con lentitud, presentar errores o simplemente es necesario devolverlo a su configuración original. Reiniciar o restablecer un iPhone puede ser una solución efectiva para resolver diversos problemas de rendimiento y funcionamiento.

A diferencia de un simple reinicio, el restablecimiento permite eliminar configuraciones específicas o incluso devolver el dispositivo a su estado de fábrica.

En esta guía completa se explican las opciones disponibles para reiniciar su iPhone, desde restablecimientos parciales hasta el formateo completo del dispositivo.

¿Cómo reiniciar un iPhone?

Apple ofrece diferentes opciones de restablecimiento según sus necesidades específicas. Todas están disponibles en: Configuración > General > Transferir o restablecer iPhone > Restablecer.

Restablecer toda la configuración

Esta opción elimina todas las configuraciones personalizadas y las devuelve a sus valores predeterminados, incluyendo:

Configuración de red

Diccionario del teclado personalizado

Configuraciones de ubicación y privacidad

Tarjetas de Apple Pay almacenadas

Es importante mencionar que esta opción no elimina sus datos personales, como fotos, videos, aplicaciones o música. Solo afecta la configuración del sistema.

Restablecer la configuración de red

Esta opción es ideal cuando se presentan problemas de conectividad. Con ella se podrá:

Eliminar todas las configuraciones de red guardadas

Restablecer el nombre del dispositivo a "iPhone"

Cambiar los certificados de confianza a no confiables

Desactivar el roaming de datos celulares

Al usar esta opción, perderá:

Todas las redes Wi-Fi guardadas

Configuraciones VPN (excepto las instaladas por MDM)

Contraseñas de red almacenadas

El sistema Wi-Fi se reiniciará automáticamente y se desconectará temporalmente de cualquier red activa.

Otras opciones para restablecer el iPhone

Restablecer el diccionario del teclado : Si ha rechazado sugerencias de palabras y el teclado ha aprendido términos incorrectos, esta opción elimina únicamente las palabras agregadas manualmente al diccionario personalizado.

: Si ha rechazado sugerencias de palabras y el teclado ha aprendido términos incorrectos, esta opción elimina únicamente las palabras agregadas manualmente al diccionario personalizado. Restablecer la pantalla de inicio : Restablece la disposición original de las aplicaciones nativas de Apple en la pantalla de inicio, organizándolas como venían configuradas de fábrica.

: Restablece la disposición original de las aplicaciones nativas de Apple en la pantalla de inicio, organizándolas como venían configuradas de fábrica. Restablecer opciones de localización y privacidad: Devuelve todos los permisos de ubicación y privacidad a sus valores predeterminados, por lo que deberá volver a otorgar permisos a las aplicaciones.

Apple ofrece diferentes opciones de restablecimiento según sus necesidades. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Cómo realizar un restablecimiento completo de fábrica

Para casos más extremos en los que se necesita borrar completamente el dispositivo, la página oficial de Apple recomienda el siguiente procedimiento:

Paso 1: Realizar una copia de seguridad

Antes de continuar, asegúrese de hacer una copia de seguridad completa de su iPhone a través de iCloud o iTunes/Finder para restaurar sus datos posteriormente.

Paso 2: Acceder a la opción de borrado

Vaya a Configuración > General > Transferir o restablecer iPhone, y seleccione Borrar contenido y configuración.

Paso 3: Confirmar la acción

Ingrese su contraseña de Apple ID si se le solicita

Ingrese el código de desbloqueo del dispositivo

Confirme que desea borrar el dispositivo

Paso 4: Gestionar la eSIM (opcional)

Si su iPhone tiene eSIM, podrá elegir entre:

Borrar la eSIM (requiere contactar a su operador para reactivar el plan)

Conservar la eSIM para uso futuro

Paso 5: Esperar el proceso

El borrado completo puede tardar varios minutos. No interrumpa el proceso hasta que finalice.

Consideraciones importantes antes de reiniciar

La opción "Borrar contenido y configuración" elimina todos sus datos personales, incluidos fotos, videos, aplicaciones, mensajes y configuraciones. Esta acción es irreversible si no cuenta con una copia de seguridad.

Para configuraciones VPN específicas instaladas mediante perfiles empresariales, deberá eliminarlas manualmente desde: Configuración > General > Administración de dispositivos y VPN.