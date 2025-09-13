María Paula Álvarez se corona como Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2025

Desde la Ciudad de la Luna de Xelajú, se coronó María Paula Álvarez de Guatemala como la nueva Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2025, quien representará y promoverá la cultura, las tradiciones y el orgullo histórico de la independencia de Guatemala.

En la celebración de los 204 años de la firma de la independencia, la comunidad quetzalteca festejó la belleza de la mujer guatemalteca, en una velada que visibilizó la diversidad cultural, los paisajes y las tradiciones del país a través de sus 22 candidatas que derrocharon belleza, elegancia y carisma.

Bajo las notas de marimba que entonaban “Luna de Xelajú”, las candidatas iniciaron la velada presentando las indumentarias mayas representativas de sus departamentos, exaltando el legado histórico de cada tejido.

Luego, desfilaron en traje de baño, demostrando su dominio de la pasarela, donde una a una derrochó belleza y carisma. La tercera fase fue la presentación en trajes de noche, donde la elegancia dominó el escenario.

Durante la velada se entregaron diversos reconocimientos de belleza. Las galardonadas fueron:

Dilcia Portillo (El Progreso) – Miss Figura

Karla Castañeda (Zacapa) – Miss Rostro

Nathaly López (San Marcos) – Miss Elegancia y Señorita Redes Sociales

Keila Alonzo (Alta Verapaz) – Miss Fotogénica

Dailyn Tánchez (Escuintla) – Señorita Caballerosidad

Posteriormente, se anunció a las cinco finalistas de la noche: María Álvarez, de Guatemala; Crisley Esquivel, de Petén; Danna García, de Huehuetenango; Dulce Citalán, de Sololá, y Keila Alonzo, de Alta Verapaz, quienes participaron en una ronda de preguntas con el objetivo de consolidarse como la nueva ganadora.

En la velada, fue finalmente María Álvarez, del departamento de Guatemala, quien se consolidó como la nueva Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2025.

María Álvarez se consolida como la nueva Reina Nacional de las Fiestas de Independencia desde la ciudad de la Luna de Xelajú. (Foto Prensa Libre: Cortesía Reina Nacional de las Fiestas de Independencia)



El evento, que se realizó en el Centro de Convenciones Gran Karmel, contó con las presentaciones en vivo de la marimba Princesita y de la agrupación Danza Maya Raíces, que rindieron un homenaje a Luna de Xelajú. Otra de las presentaciones fue la del cantante Mario Barrios, quien hizo vibrar al público con su voz.

La ganadora, junto a otras 21 candidatas, se presentará el lunes 15 de septiembre en el centro comercial Utz Ulew Mall, donde participará en un show de talentos.

Reina Internacional de las Fiestas de Independencia

Otro de los eventos realizados por la comunidad quetzalteca fue la coronación de la Reina Internacional de las Fiestas de Independencia, en la cual la guatemalteca Ana Recinos se consolidó como la nueva ganadora.

El evento, que se llevó a cabo el pasado 11 de septiembre, contó con la participación de reinas internacionales de países como México, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, quienes se unieron para celebrar la independencia de Centroamérica y México.