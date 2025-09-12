Desfile del 15 de septiembre: mapa del nuevo recorrido, bloques, puntos de socorro y anillo de seguridad

Al ritmo del redoblante de la Escuela Politécnica o de la trompeta del Instituto Adolfo V. Hall, cientos de guatemaltecos celebrarán los 204 años de independencia del país durante el desfile cívico escolar, que recorrerá 2.5 kilómetros entre las zonas 1 y 2.

Servidores públicos y al menos seis mil alumnos recorrerán la zona 1, donde 120 bandas escolares —entre latin band, marching band, tradicionales y marciales— llevarán alegría a las calles.

El Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia informó sobre la organización del evento: el nuevo recorrido, la conformación de bloques, los puntos de atención a emergencias y las medidas de seguridad que se implementarán.

Una de las reformas de este año fue el cambio de ubicación del desfile, que pasó de la 6.ª a la 7.ª avenida, con el objetivo de agilizar la movilización de las bandas, que recorrerán 2,315 metros.

Recorrido

Inicio: 7.ª avenida y 18 calle, zona 1 (a un costado del edificio de la Tipografía Nacional)

7.ª avenida y 18 calle, zona 1 (a un costado del edificio de la Tipografía Nacional) Ruta: avanza por la 7.ª avenida hasta integrarse a la 7.ª calle y entrar a la Plaza de la Constitución

avanza por la 7.ª avenida hasta integrarse a la 7.ª calle y entrar a la Plaza de la Constitución Desvío: luego de pasar el Palacio Nacional, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la 6.ª avenida hacia la zona 2

luego de pasar el Palacio Nacional, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la 6.ª avenida hacia la zona 2 Punto clave: las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, donde algunas se retirarán del recorrido

las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, donde algunas se retirarán del recorrido Final: las que continúen se dirigirán al Hipódromo del Norte, donde está programado que concluya el recorrido

Formación de bloques

La Dirección General de Educación Física (Digef) indicó que se realizará la formación de seis bloques, cinco de centros educativos y uno de servidores públicos.

Primer bloque: de la 18 a la 20 calle, sobre la 7.ª avenida

de la 18 a la 20 calle, sobre la 7.ª avenida Segundo bloque: de la 20 a la 21 calle, sobre la 7.ª avenida

de la 20 a la 21 calle, sobre la 7.ª avenida Bloque de servidores públicos: de la 19 calle y 7.ª avenida a la 19 calle y 8.ª avenida

de la 19 calle y 7.ª avenida a la 19 calle y 8.ª avenida Tercer bloque: de la 20 calle y 7.ª avenida a la 20 calle y 8.ª avenida, y hasta la 20 calle y 6.ª avenida A

Estos bloques se organizarán entre las 5.30 y las 6 horas, de acuerdo con el orden establecido.

Cuarto bloque: de la 21 calle y 7.ª avenida a la 21 calle y 8.ª avenida, y en la Plaza del Ministerio de Finanzas

de la 21 calle y 7.ª avenida a la 21 calle y 8.ª avenida, y en la Plaza del Ministerio de Finanzas Quinto bloque: en la Plaza de la Corte Suprema de Justicia

Estos últimos se conformarán entre las 6.30 y las 7 horas.

Puntos de auxilio

Se establecerán cinco puestos de primeros auxilios atendidos por Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales, Cruz Roja y otras instituciones.

Punto 1: 6.ª avenida y 14 calle, zona 1

Punto 2: 7.ª avenida y 6.ª calle, zona 1

Punto 3: 6.ª avenida y 8.ª calle, zona 1

Punto 4: 6.ª avenida y 6.ª calle, zona 1

Punto 5: 6.ª avenida y 3.ª calle, zona 2

Seguridad del evento

El desfile contará con un anillo de seguridad integrado por agentes de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito, que abarcará:

Desde la 21 calle, entre 5.ª y 8.ª avenidas, zona 1

Hasta la 3.ª calle, entre 5.ª y 7.ª avenidas, zona 2

Recomendaciones

Las autoridades piden a los padres no acompañar a las bandas durante todo el recorrido ni sobrepasar los límites de visualización.

Se recomienda ubicarse en un punto estratégico para evitar la congestión peatonal y los embudos que afectan la experiencia del público.

“El desfile es una actividad estudiantil; los protagonistas son los alumnos, no los padres. Cuando muchas personas caminan detrás de las bandas, se pierde la vistosidad y el orden del evento”, señalaron los organizadores.