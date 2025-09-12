Desfile del 15 de septiembre: mapa del nuevo recorrido, bloques, puntos de socorro y anillo de seguridad

escenario

Al menos seis mil estudiantes marcharán el 15 de septiembre en el tradicional desfile de Independencia que recorrerá la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Esto es lo que se sabe del protocolo.

Cadetes de la Escuela Politécnica encabezan el desfile de este 15 de septiembre. Fotografía Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos

Al ritmo del redoblante de la Escuela Politécnica o de la trompeta del Instituto Adolfo V. Hall, cientos de guatemaltecos celebrarán los 204 años de independencia del país durante el desfile cívico escolar, que recorrerá 2.5 kilómetros entre las zonas 1 y 2.

Servidores públicos y al menos seis mil alumnos recorrerán la zona 1, donde 120 bandas escolares —entre latin band, marching band, tradicionales y marciales— llevarán alegría a las calles.

El Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia informó sobre la organización del evento: el nuevo recorrido, la conformación de bloques, los puntos de atención a emergencias y las medidas de seguridad que se implementarán.

Una de las reformas de este año fue el cambio de ubicación del desfile, que pasó de la 6.ª a la 7.ª avenida, con el objetivo de agilizar la movilización de las bandas, que recorrerán 2,315 metros.

Recorrido

  • Inicio: 7.ª avenida y 18 calle, zona 1 (a un costado del edificio de la Tipografía Nacional)
  • Ruta: avanza por la 7.ª avenida hasta integrarse a la 7.ª calle y entrar a la Plaza de la Constitución
  • Desvío: luego de pasar el Palacio Nacional, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la 6.ª avenida hacia la zona 2
  • Punto clave: las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, donde algunas se retirarán del recorrido
  • Final: las que continúen se dirigirán al Hipódromo del Norte, donde está programado que concluya el recorrido

Formación de bloques

La Dirección General de Educación Física (Digef) indicó que se realizará la formación de seis bloques, cinco de centros educativos y uno de servidores públicos.

  • Primer bloque: de la 18 a la 20 calle, sobre la 7.ª avenida
  • Segundo bloque: de la 20 a la 21 calle, sobre la 7.ª avenida
  • Bloque de servidores públicos: de la 19 calle y 7.ª avenida a la 19 calle y 8.ª avenida
  • Tercer bloque: de la 20 calle y 7.ª avenida a la 20 calle y 8.ª avenida, y hasta la 20 calle y 6.ª avenida A

Estos bloques se organizarán entre las 5.30 y las 6 horas, de acuerdo con el orden establecido.

  • Cuarto bloque: de la 21 calle y 7.ª avenida a la 21 calle y 8.ª avenida, y en la Plaza del Ministerio de Finanzas
  • Quinto bloque: en la Plaza de la Corte Suprema de Justicia

Estos últimos se conformarán entre las 6.30 y las 7 horas.

Puntos de auxilio

Se establecerán cinco puestos de primeros auxilios atendidos por Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales, Cruz Roja y otras instituciones.

  • Punto 1: 6.ª avenida y 14 calle, zona 1
  • Punto 2: 7.ª avenida y 6.ª calle, zona 1
  • Punto 3: 6.ª avenida y 8.ª calle, zona 1
  • Punto 4: 6.ª avenida y 6.ª calle, zona 1
  • Punto 5: 6.ª avenida y 3.ª calle, zona 2

Seguridad del evento

El desfile contará con un anillo de seguridad integrado por agentes de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito, que abarcará:

  • Desde la 21 calle, entre 5.ª y 8.ª avenidas, zona 1
  • Hasta la 3.ª calle, entre 5.ª y 7.ª avenidas, zona 2

Recomendaciones

Las autoridades piden a los padres no acompañar a las bandas durante todo el recorrido ni sobrepasar los límites de visualización.

Se recomienda ubicarse en un punto estratégico para evitar la congestión peatonal y los embudos que afectan la experiencia del público.

“El desfile es una actividad estudiantil; los protagonistas son los alumnos, no los padres. Cuando muchas personas caminan detrás de las bandas, se pierde la vistosidad y el orden del evento”, señalaron los organizadores.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

