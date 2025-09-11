Recorrido del 15 de septiembre: orden oficial, bandas participantes y nueva ruta del Desfile Cívico Escolar

En la celebración de los 204 años de Independencia, 120 bandas escolares —entre tradicionales, marciales, latin band y marching band— llenarán de música y color el tradicional Desfile Cívico Escolar, que cada año festeja la patria.

La música, al ritmo de trompetas, redoblantes y liras, acompañará un recorrido de 2.5 kilómetros que iniciará entre las 6.30 y 6.45 horas en la 7.ª avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional, según dio a conocer personal de la Dirección General de Educación Física (Digef).

Para esta edición, se inscribieron originalmente 135 centros educativos, detalló Esteban Moraga, miembro del equipo organizador de la Digef. Luego de dos capacitaciones y una evaluación técnica, se seleccionó a 120 bandas para participar en el desfile.

La evaluación tomó en cuenta aspectos como la musicalización, la estructura de las bandas y el paso de marcha, que debe mantenerse entre 80 y 90 pasos por minuto, lo que permite que el desfile avance en un tiempo estimado de entre dos horas y media y tres horas, destacó Moraga.

Como parte de la reestructuración del recorrido, el Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia decidió trasladar la marcha de la 6.ª avenida a la 7.ª avenida de la zona 1.

El cambio se debe a que el Paseo de la Sexta ha reducido su ancho debido al crecimiento del comercio en la zona, lo que limitaba la formación de las bandas a solo tres personas por bloque. En cambio, la 7.ª avenida permite una formación de cinco a seis integrantes por bloque, lo que mejora el ritmo y la fluidez del desfile.

“La Séptima Avenida es más amplia y nos permitirá llegar hasta la 6.ª avenida y 6.ª calle, uno de los extremos del Palacio Nacional de la Cultura, lo que reducirá el último tramo del recorrido”, explicó Moraga.

En lugar de rodear por completo la Plaza de la Constitución, este nuevo recorrido permitirá a las bandas ingresar por un costado, recorrer el Palacio Nacional, integrarse a la 6.ª avenida frente al edificio Lucky y continuar hacia la zona 2.

Otra modificación importante es la reducción de nueve a seis bloques, facilitada por la mayor amplitud de la 7.ª avenida, informaron autoridades de la Digef.

Nuevo recorrido

El desfile partirá de la 7.ª avenida y 18 calle, zona 1, y finalizará en el parque Jocotenango. Algunas bandas continuarán hasta el Hipódromo del Norte, en la zona 2. Este es el detalle de los bloques y centros educativos que participarán:

Bloque I

Escuela Politécnica (ocupará tres bloques)

Colegio para Varones San Sebastián (4-5)

Escuela Normal Casa Central

Colegio Mixto Juana de Arco

Instituto Rafael Landívar

Instituto Normal para Señoritas Belén

Liceo San Rafael Arcángel

Escuela Experimental con Orientación Ocupacional "Villa de las Niñas"

Colegio Católico San Pablo “Ana María Palacios”

Instituto Tecnológico de Computación (I.T.C.)

Instituto de Educación Básica para Señoritas Víctor Manuel de la Roca

Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales (J.V.)

Liceo Montessori

Colegio Mater Orphanorum

Colegio Mixto Santo Domingo

Liceo El Sembrador de Sueños

Instituto Normal para Señoritas Centro América (INCA, jornada matutina)

Colegio Evangélico La Patria

Colegio Bilingüe de Computación CBC El Carmen

Instituto Rafael Aqueche (jornada matutina)

Colegio “El Rosario”

Colegio Clásico Guatemalteco

Colegio Jesús de Candelaria

Bloque II

Liceo Canadiense

Escuela Normal de Maestras para Párvulos “Alfredo Carrillo Ramírez”

Colegio Privado Mixto 12 de Octubre

Instituto Americano en Ciencias de Computación / Colegio Mateo Perrone

Colegio Comercial Guatemalteco

Instituto Nacional Central

Colegio Vida

Instituto Nacional de Educación Básica “María Luisa Samayoa Lanuza”

Instituto Básico por Cooperativa “El Carmen”

Colegio Evangélico El Jardín de las Rosas

Colegio Evangélico Francisco G. Penzotti

Colegio Integral Americano

Colegio Vanguardia Juvenil

Instituto Nacional “Juan Ramón Flores”

Colegio Mixto “Mariano Totus Tuus”

Colegio “Teresa de Ávila”

Colegio Católico San Pablo

Colegio Preparatoria Unificada

Colegio La Preparatoria

Colegio Mixto “San Juan Pablo”

INEB adscrito al Instituto Normal Mixto “Rafael Aqueche” (jornada vespertina)

INEB “Miguel García Granados” (jornada matutina)

Instituto “Enrique Gómez Carrillo”

Colegio “San José de los Infantes”

Bloque de Servidores Públicos

Instituto “Adolfo V. Hall” Central

Escuela Técnica Militar de Aviación

Escuela Militar de Música “Maestro Rafael Álvarez Ovalle”

Escuela Regional de Comunicaciones, Electrónica, Informática y Ciberdefensa

Escuela Nacional de Enfermería

Policía Nacional Civil

Policía Municipal

Cuerpo de Bomberos Veteranos

Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Bloque IV

Liceo Guatemala

Liceo Intercultural de Guatemala

Colegio Mixto Belén

Colegio Cristiano Aminadab

Colegio San José La Paz

Colegio Liceo Preuniversitario Estrella de David

Liceo Profesional de Informática y Tecnología

Instituto Guatemalteco Español

Colegio Evangélico Nuevo Amanecer

Colegio Osorio Sandoval

Bloque V

Liceo Mercantil

Colegio Cristiano Verbo, zona 16

Colegio CITE

Liceo Ixchel

Colegio “Eugenio Pacelli”

Liceo Cristiano Elohim

Colegio La Montaña

Colegio Evangélico Mixto Adonai

Liceo de Computación Siglo XXI No. 3

Colegio Mixto Llano Largo

Colegio Educativo Licda. Kimberly Mazariegos Enríquez

Colegio Cristiano Verbo No. 4

Colegio Mixto Ecuatoriano

Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Liceo Mixto Obed

Escuela Profesional San Vicente de Paúl

Colegio de Señoritas “Santa Inés”

Colegio Privado Mixto San Francisco de Asís

Colegio Mixto Santa Elisa

Colegio Corporativo Comercio

Liceo Bilingüe La Puerta

Liceo Frónesis

Liceo Hispanoamericano

Instituto Nacional de Formación Técnica, zona 5

Centro Educacional Mayab

Liceo Shofar

Colegio Mixto La Niñez Guatemalteca

Liceo Mixto Everest

Bloque VI

Liceo Florentino Guatemalteco

Centro Educativo Privado Mixto Monte Horeb

Liceo Cristiano Abba Padre

Instituto Nacional “Pablo Neruda”

Centro Educativo Proyecto 70/7

Colegio Mompiano

Colegio Buena Vista

INBACOOP Los Pinos y Villacorta

Liceo Americano Tecnológico de Computación

Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria Tapacún

INBACH Chinautla

Liceo Cristiano Ciencia

Liceo Fuente de Enseñanza

Liceo Mixto Bilingüe OLAM

¿Cuántos alumnos participarán?

Según Moraga, no se ha determinado una cifra exacta de participantes, ya que el reglamento establece que cada banda debe contar con al menos 35 integrantes, pero algunas llegan a tener hasta 250.