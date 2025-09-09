Rutas alternas y parqueos durante el nuevo recorrido del desfile cívico del 15 de septiembre en Ciudad de Guatemala

Al menos 118 bandas escolares recorrerán Ciudad de Guatemala durante el desfile de Independencia, que este año abarcará 2,375 metros. La dimensión del evento motivó a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) a establecer un plan vial especial para mejorar la movilidad en el área central de la capital.

La planificación responde a la nueva ruta, que este año se traslada de la habitual 6.ª avenida, zona 1, hacia la 7.ª avenida, con el objetivo de agilizar el desfile, evitar interferencias con la actividad comercial y lograr una organización más eficiente.

Para la edición del 2025, que conmemora los 204 años de la firma del Acta de Independencia, el desfile iniciará en la intersección de la 7.ª avenida y 18 calle, zona 1, y avanzará por toda la 7.ª avenida hasta la Catedral Metropolitana.

En ese punto, las bandas rodearán la Plaza de la Constitución, pasando frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde serán recibidas por autoridades gubernamentales. Luego se reincorporarán a la 6.ª avenida, a la altura del edificio Lucky, para continuar hacia el parque Jocotenango, zona 2 capitalina.

Según datos proporcionados por Amílcar Montejo, vocero de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), se prevé que el evento se desarrolle entre las 8 y 15 horas.

Por esta razón, la PMT implementará un plan de agilización vial a partir del 12 de septiembre, fecha en la que podrían comenzar los recorridos de antorchas de Independencia. Este operativo se extenderá hasta el 15 de septiembre.

Se desplegarán al menos 500 agentes de tránsito en la metrópolis, y se contará con 3,000 unidades de señalización, cinco drones, 40 motocicletas de la PMT y apoyo con grúas para garantizar la movilidad.

Montejo indicó que el 15 de septiembre el plan vial arrancará a las 7 horas. Entre las rutas habilitadas están la 24 calle, zona 1, que conecta el puente Olímpico con la avenida Bolívar.

También se contempla el uso de la avenida del Cementerio hacia la avenida Elena, así como tramos del Periférico y la calle Martí. Además, estarán disponibles las conexiones entre el bulevar Vista Hermosa y el bulevar La Asunción, así como la parte alta del Centro Histórico.

En cuanto a las áreas de parqueo, Montejo explicó que podrán utilizarse espacios desde la 5.ª avenida hasta la 1.ª avenida, y desde la 18 calle, zona 1, hasta la calle Martí. También estarán habilitadas zonas entre la 8.ª avenida y la 13 avenida, zona 1, desde el Centro Cívico hasta el barrio Moderno.

El vocero de Emetra aclaró que únicamente se podrá estacionar en áreas demarcadas con línea blanca. Las zonas con línea roja continuarán con la prohibición vigente.

Área de despliegue del Desfile Cívico Escolar 2025, donde 118 bandas recorrerán la Ciudad de Guatemala. (Foto: Cortesía Policía Municipal de Transito de Guatemala)