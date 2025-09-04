Cambia recorrido del desfile del 15 de septiembre en la ciudad de Guatemala



En el 2025, Guatemala conmemorará 204 años de Independencia y se tienen diferentes celebraciones y actividades, entre ellas, los desfiles escolares.

Según Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), en septiembre están contemplados cerca de 500 desfiles en toda la ciudad. Solo durante la primera semana se realizaron recorridos en las zonas 11, 12, 17 y 25.

El desfile principal, que se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre, es el Desfile Cívico Escolar, organizado por la Dirección General de Educación Física (Digef) en conjunto con otras instituciones.

“Tendrá un recorrido diferente al de años anteriores. Ahora será menos extenso, más ordenado y saldrá de la 7ª avenida y 18 calle, zona 1; tomará la 7ª avenida hasta el Palacio Nacional de la Cultura, luego la 6ª calle y girará a la izquierda para incorporarse al Paseo de la Sexta Avenida hacia el Hipódromo del Norte, donde finalizará el evento”, explicó Montejo.

El recorrido total es de 2,375 metros, es decir un poco más de dos kilómetros y comenzará a las 8 horas. Se espera en próximos días tener más detalles al respecto.

En esta fecha también se contemplan otras actividades. Por ejemplo, antes del desfile, a las 7.45 horas, se ofrecerá un mensaje presidencial con motivo del 204 aniversario de la Independencia. El acto tendrá lugar en el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura.

La arriada de la Bandera Nacional y el cierre de actividades por la Independencia serán a las 17.45 horas. La ceremonia estará presidida por el presidente Bernardo Arévalo, quien dará un mensaje de clausura de las fiestas patrias, previo a la arriada de la Bandera Nacional en su sitial de honor.