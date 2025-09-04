Los símbolos patrios de Guatemala en K’iche’, Kaqchikel, Mam, Poqomam, Q’eqchi’

El Mapa lingüístico de Guatemala registra 22 idiomas mayas que son el akateko, achi’, awakateko, chalchiteko, ch’orti’, chuj, mopan, itza’, ixil, kaqchikel, k’iche’, mam, q’anjob’al, q’eqchi’, poqomchi’, popti’ —antes llamado jakalteko—, poqomam, sakapulteko, sipakapense, tektiteko, tz’utujil y uspanteko. A estos se suman tres idiomas no mayas: el español —hoy el idioma más hablado del país—, el garífuna y el xinka, incorporados posteriormente.

En este artículo se quiere explorar la manera en que el K’iche’, Kaqchikel, Mam, Poqomam y Q’eqchi’ describen los siete símbolos patrios reconocidos como tal en Guatemala. Cada uno representa valores del país que fortalecen la identidad de la población guatemalteca.



Es importante resaltar que los idiomas mayas son mayoría absoluta en 121 de los 340 municipios del país. En 188 municipios, los mayas constituyen el 78% de la población y ocupan más del 60% del territorio guatemalteco.

Por su parte, Raxche' Roríguez Guaján, máster en gerencia para el desarrollo sostenible y autodidacta en educación bilingüe multicultural e intercultural, en traducción y en los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala explica que la política lingüística de los Estados debe responder a la composición ética y lingüística de sus ciudadanos. Si un gobierno no puede comunicarse en el idioma de sus ciudadanos, ¿cómo puede representarlos? es fundamental en los procesos de democracia. Sin democracia lingüística no puede haber democracia.

El libro Achsoltzij-corta fácil, de Editorial Maya Wuj, ofrece la referencia de cómo nombrar, en cinco de los idiomas mayas, a los símbolos patrios.

Símbolos patrios

K’iche’: Retal Amaq'

Kaqchikel: Retal Iximulew

Q’eqchi’: Reetal tenamit

Mam: Techil tnam

Poqomam: K'utb'alil tinimit

1 La bandera

La Bandera de Guatemala es uno de los símbolos más utilizados durante las fiestas patrias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

K’iche’: lakam

Kaqchikel: laqam

Q’eqchi’: lakam

Mam: liky'an, tsu't tnam

Poqomam: laqam

2. La ceiba

Una ceiba adorna los alrededores de la Escuela y la Iglesia en aldea Azulco, Jalpatagua, Jutiapa. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

K’iche’: inup

Kaqchikel: inup

Q’eqchi’: inup

Mam: anup

Poqomam: inuup

3. El Quetzal

El Quetzal es el ave nacional del país decretada desde 1871. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

K’iche’: q'uq'

Kaqchikel: q'uq'

Q’eqchi’: q'uq'

Mam: q'uq'

Poqomam: q'uuq'

4. Escudo nacional

El escudo de armas actual se estableció en 1871. (Ilustración Prensa Libre)

K’iche’: b'okob'

Kaqchikel: pokob' amaq'

Q’eqchi’: kolb'a ib'

Mam: twa'lil q'uq'

Poqomam: to'b'al

5. Monja blanca

La Monja Blanca es una orquídea y es considerada la flor nacional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

K’iche’: saq kotz'i'j

Kaqchikel: saqijix

Q’eqchi’: saqihix

Mam: saq b'ech

Poqomam: saqihtz'ub'

6. Marimba

Miembros de la Marimba de Bellas Artes interpretando una pieza musical. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

K’iche’: q'ojom

Kaqchikel: tilinche'

Q’eqchi’: marimp

Mam: chanab'

Poqomam: tz'alam

7. Tecún Umán

Monumento a Tecún Umán en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

K’iche’: Tekun Umam

Kaqchikel: Tekun Umam

Q’eqchi’: Tekun Umam

Mam: Tekun Umam

Poqomam: Tekun Umam