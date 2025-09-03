Adornos y actividades para el 15 de septiembre en Guatemala

Guatemala muticultural es posible observala desde diferentes aspectos en la celebración de independencia. Paisajes, la riqueza cultural de su gente, sus idiomas y también su arte.

Luisa María Vidal de Dietz, directora del preescolar Creativity y psicóloga clínica explica que este mes es ideal para fomentar el amor patrio en los niños.



Es importante crear espacios paraconocer los símbolos patrios y hablar de ellos, explicar dónde los podemos encontrar, como el quetzal en las verapaces, la ceiba, la marimba. Después, mostrarles y explicarles cada uno de esos símbolos, dice Vidal de Dietz.

Las dinámicas son variadas y la marimba es uno de los elementos principales que sugiere la académica para reconocer las piezas insigne. Una dinámica que sugiere Vidal de Dietz es aprovechar a conocer a guatemaltecos destacados, donde hablaremos de todas aquellas personas que, en diferentes ámbitos, han puesto en alto el nombre de Guatemala y nos han representado como país.

El ideal es fomentar también el reconocimiento a personas de las distintas comunidades que han destacado en diferentes áreas: comunidades mayas, comunidades afrodescendientes, xinkas, garífunas, entre otras.



Vidal de Dietz además invita a destacar la indumentaria maya para conocer su valor simbólico y origen. Sugiere que esto sea una parte dinámica de conocimiento y respeto.

Además, es importante participar en todas las actividades de las fiestas patrias. Podría crearse una feria donde se encuentre platillos originales de Guatemala.

