Cómo hacer un altar cívico de Guatemala en casa

Las celebraciones del 15 de septiembre, fecha en que se conmemora la Independencia de Guatemala, son un espacio para que adultos y niños exalten tesoros nacionales que abarcan desde los símbolos patrios hasta la música, los colores y la gastronomía.

La cultura guatemalteca es tan diversa como colorida; en cualquier época del año y se destacan paisajes montañosos, volcánicos y con diversidad de climas.

La creatividad no tiene límites, y es posible aprovechar materiales en casa o innovar con propuestas originales. En un sondeo en redes sociales se encontraron algunos altares que podrían servir de base para recrear nuevas ideas.

1.Exaltan símbolos patrios

En este vídeo se muestra una manera peculiar de mostrar los símbolos patrios dando vuelta en una pequeña Rueda de Chicago.

2. Alfombras

El aserrín utilizado en este altar es parte de los elementos que podrían utilizarse. Destaca además trajes regionales y una marimba. El altar destacó en San Marcos.

3. Materiales reciclados

Cada uno de los elementos de este altar patrio fueron creados de elementos de reciclaje.

4. Una feria

Una feria creada con creatividad dando vida a una escena típica guatemalteca.

5. Aprovechar los espacios

En esta propuesta el techo también es parte de un concepto con diferentes aspectos culturales.