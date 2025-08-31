Calendario 2025 de antorchas, desfiles y otras actividades por la Independencia de Guatemala

En el 2025, Guatemala conmemorará 204 años de haber iniciado con las ideas de libertad y de haber firmado el acta de independencia que la separó de España.

Además de los emblemáticos desfiles y las distintas celebraciones de independencia que año con año se realizan en el país, el Gobierno de Guatemala, a través del Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia Nacional, publicó el calendario oficial de actividades con las que se conmemorará la independencia de la nación.

Este calendario incluye actividades que se llevarán a cabo a partir del lunes 1 de septiembre y concluirán con la tradicional izada de la bandera y el acto de clausura en el Parque Central.

A continuación se presenta el calendario oficial de actividades.

Lunes 1 de septiembre

Pregón de la Independencia Nacional

En esta actividad, los pregoneros divulgan las actividades programadas por el Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia Nacional, con motivo del 204 aniversario de la Independencia, acompañados por el Ballet del Inguat y bandas escolares.

Hora: 8 horas

Lugar: Recorrido desde la 17 calle, finaliza en la Plaza de la Constitución, zona 1.

Encendido del Fuego Patrio

Al finalizar el recorrido, se llevará a cabo un acto cívico en el que se enciende el Fuego Patrio y se ofrecen ofrendas florales por parte de los embajadores de Centroamérica y miembros del comité a los próceres de la Independencia.

Hora: 10 horas

Lugar: Plaza de la Constitución, zona 1.

Martes 2 de septiembre

Llegada de la Antorcha Nacional a la Plaza Obelisco

Llegada de las tres antorchas provenientes del norte, sur y occidente del país que se dirigen a la Plaza Obelisco, donde se encuentra el Fuego Patrio.

Hora: 15 horas

Lugar: Plaza Obelisco, 16 calle, zona 10

Miércoles 3 de septiembre

Salida de la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad

Salida de alumnos de las tres rutas desde la Plaza Obelisco hacia Jalpatagua, Jutiapa. Se incorporan estudiantes de la ruta Oriente.

Hora: 8 horas

Lugar: Plaza Obelisco, 16 calle, zona 10

Jueves 4 de septiembre

Entrega de la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad a la República de El Salvador

Estudiantes de Jutiapa corren los últimos 20 kilómetros para entregar la Antorcha en el puente El Jobo a los representantes de El Salvador.

Hora: 9 horas

Lugar: Puente El Jobo, Jalpatagua, Jutiapa

Sábado 7 de septiembre

Gala de la Canción Guatemalteca (XXXII edición)

Concierto de gala en el que participarán cantautores guatemaltecos en conmemoración de los 204 años de Independencia del país.

Hora: 16 horas

Lugar: Gran Sala Efraín Recinos, Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

Domingo 7 de septiembre

Gran Ensamble de Marimbas

Alrededor de 10 marimbas seleccionadas por su trayectoria y calidad interpretativa participarán en este ensamble, evento en el que también se reconocerá la trayectoria de tres de las participantes.

Hora: 16 horas

Lugar: Gran Sala Efraín Recinos, Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

Martes 9 de septiembre

Condecoración de Alumnos Distinguidos

El Ministerio de Educación reconoce la excelencia académica de niños y jóvenes de institutos públicos y colegios privados en las distintas áreas educativas.

Hora: 10 horas

Lugar: Jardín del Ministerio de Educación, 6a. calle 1-87, zona 10, edificio 2

Miércoles 10 de septiembre

Conjurados de Belén

Acto cívico en conmemoración de los Conjurados de Belén, durante el cual se presentan ofrendas florales por parte del gobernador departamental de Guatemala y la directora del instituto.

Hora: 10 horas

Lugar: Instituto Normal Central para Señoritas Belén, 11 avenida 12-20, zona 1

Jueves 11 de septiembre

Final de presentaciones teatrales de la Universidad Popular

En este evento se reconocerá y premiará al talento nacional en la disciplina del teatro, reuniendo a los finalistas seleccionados tras una serie de presentaciones previas que destacaron lo mejor del teatro guatemalteco.

Hora: 17 horas

Lugar: Teatro de la Universidad Popular, 10a calle 10-32, zona 1

Domingo 14 de septiembre

Encendido de antorchas

Encendido de antorchas de instituciones públicas y privadas, establecimientos educativos y grupos de vecinos de departamentos, municipios, colonias, aldeas y barrios.

Hora: de 6 a 24 horas

Lugar: Plaza Obelisco, 16 calle, zona 10

Solemne Te Deum

Misa cantada, presidida por el arzobispo metropolitano, en la que se agradece y se alaba a Dios por la Independencia firmada hace 204 años.

Hora: 17 horas

Lugar: Catedral Metropolitana de Guatemala

Izada de la Bandera Nacional, lectura del Acta de Independencia y mensaje presidencial

Acto presidido por el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien dirige un mensaje a todos los guatemaltecos por la conmemoración de la Independencia Nacional. Se iza la Bandera Nacional de Guatemala en su sitial de honor, y el gobernador del departamento lee el Acta de Independencia.

Hora: 18 horas

Lugar: Plaza de la Constitución, zona 1

Lunes 15 de septiembre

Mensaje presidencial con motivo del 204 aniversario de la Independencia Nacional

Acto en el que el presidente de la República de Guatemala, junto a su Gabinete de Gobierno, dirige un mensaje a la población general y a los países de Centroamérica, previo al desfile cívico escolar.

Hora: 7.45 horas

Lugar: Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura

Desfile cívico escolar

Desfile de bandas escolares, tatianas y marciales que inicia en la Municipalidad de Guatemala. Recorre la 7 avenida, pasa frente a la Catedral Metropolitana y continúa hacia el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura. Luego, avanza por la 6 avenida hasta llegar al parque Jocotenango.

Hora: 8 horas

Lugar: Plaza de la Constitución, zona 1

Arriada de la Bandera Nacional y cierre de actividades de Independencia 2025

Acto presidido por el presidente Bernardo Arévalo, quien ofrece un mensaje de clausura de las fiestas patrias, previo a la arriada de la Bandera Nacional en su sitial de honor.

Hora: 17.45 horas

Lugar: Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura