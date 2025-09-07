Cuántas bandas escolares participarán en el desfile del 15 de septiembre del 2025 en Guatemala y en que horario será el desfile

El lunes 15 de septiembre se espera un desfile cívico en el que participarán instituciones educativas que darán vida a los tradicionales recorridos organizados por la Dirección General de Educación Física (Digef), en conjunto con otras entidades.

Los organizadores informaron que en el 2025 participarán 127 establecimientos educativos, los cuales iniciarán su recorrido organizados en bloques, a través del nuevo trayecto que comenzará en la 7.ª avenida y 18 calle de la zona 1. Se espera que desfile comience a las 8 horas.

Se estima que solo ese día seis mil jóvenes marcharán en un recorrido de algo más de dos kilómetros, según Samuel Roberto Osoy, fundador y director de la Organización Internacional de Bandas (OIB), en un reportaje publicado en Revista D, de Prensa Libre, en el que se abordan el origen de esta tradición y el surgimiento de las bandas más antiguas del país.

Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), indicó que durante la actividad se contará con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala, el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas, cuyas plazas serán utilizadas por los estudiantes mientras esperan formarse en las calles mencionadas.

Además, el evento contará con un círculo de seguridad a cargo de la Policía Nacional Civil y la PMT.

Más actividades en el Parque de la Constitución

Antes del desfile, a las 7.45 horas, se ofrecerá un mensaje presidencial con motivo del 204 aniversario de la Independencia. El acto tendrá lugar en el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura.

La arriada de la Bandera Nacional y el cierre de actividades por la Independencia serán a las 17.45 horas. La ceremonia estará presidida por el presidente Bernardo Arévalo, quien dará un mensaje de clausura de las fiestas patrias.