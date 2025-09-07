Guatemalteco es parte del equipo ganador mundial de Counter-Strike en el BLAST Premier London Open

Los mejores equipos de Counter-Strike (CS) y esports del mundo jugaron en Londres entre el 5 y 7 septiembre para competir.



El BLAST Premier London Open se realizó en el OVO Arena Wembley. La primera etapa se llevó a cabo en los estudios BLAST en Copenhague, donde dos grupos de ocho equipos se enfrentarón en un torneo de doble eliminación para decidir los seis equipos que avanzarón a los playoffs.



Después de un breve descanso, esos equipos se concentraron en Londres, donde lucharon nuevamente para ver quién se convertiría en el campeón del BLAST Premier Open y se llevaría la mayor parte del pozo de premios de US$400 mil.

El equipo G2 después de ganar a Furia entró a la final del torneo con Vitality. Se quedó con el título tras superar en un juego cerrado a su oponente por 3-2.

G2 está integrado por Nemanja Kovač (huNter_), Álvaro García (SunPayus), Nikita Martynenko (Heavy God), Matúš Šimko (Matys) y el guatemalteco Mario Samayoa (MalbsMd).

Samayoa dio una entrevista al medio francés La Source, especializado en este videojuego en el que destaca el trabajo en equipo que les llevó a avanzar a las finales y en los que todos tenían oportunidad de destacar, así como resaltó a su coach Eetu Saha (sAw), "tiene muy buenas ideas sobre cómo jugar ciertos patrones o, en general, cómo moverte por el mapa. Es una persona muy creativa, como he comentado en otras entrevistas. No duda en cambiar detalles para que las cosas parezcan diferentes, pero al final terminan igual. Como resultado, los rivales acaban perdiendo", aseguró.

En sus redes sociales Samayoa de 22 años expresó "En fútbol perdemos contra El Salvador pero en CS somos campeones mundiales", además de mostras imágenes del momento de recibir su trofeo.