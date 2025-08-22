Tecnología
Festival Gamer Guatemala 2025 repartirá Q100 mil en torneos y espera más de 10 mil asistentes
La tercera edición del Festival Gamer 2025 en Guatemala será en Fórum Majadas. Se repartirá cerca de Q100 mil en diferentes torneos.
El Festival Gamer tendrá música, cosplay, talento internacional, clasificatorios en vivo entre otras opciones. Se llevará a cabo en octubre próximo. (Foto Prensa Libre: EFE)
En conferencia de prensa se dieron a conocer los pormenores de la tercera edición del Festival Gamer 2025. Se llevará a cabo en Fórum Majadas, en una jornada de casi 15 horas, donde los amantes de los videojuegos podrán participar en clasificatorios en vivo, concursos de cosplay, un concierto y diversas actividades.
Entre los invitados especiales estarán Luis Carreño, actor de doblaje de Bob Esponja, Perro de CatDog, Martin Mystery, Max Steel y los príncipes de las películas de Barbie; Mike Leal, voz de Rajesh Koothrappali en La teoría del Big Bang desde la quinta temporada y en los redoblajes de algunos episodios de las primeras cuatro; Jaden Yuki en Yu-Gi-Oh! ; y Alberto Bernal, voz habitual de Tom Holland en Spider-Man.
Se otorgarán premios por Q100 mil, distribuidos en diferentes torneos de FC25, Super Smash Bros., Valorant, Fortnite, Call of Duty y Free Fire, entre otros. Se tendrá una zona de gaming con diferentes consolas, PC de alto rendimiento, simuladores y experiencias de realidad virtual. Se programa una pelea de exhibición de Muay Thai con influencers.
Los organizadores esperan cerca de 10 mil asistentes. Según Rodrigo Lazo, director del festival, en Guatemala hay más de 6 millones de gamers en móviles, consolas y computadoras. Los departamentos con mayor número de jugadores son Guatemala, Petén, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Escuintla.
En el área de food court, además de una variada oferta gastronómica, habrá un mercado geek con artículos de colección. Aún está por confirmarse el grupo musical que ofrecerá un concierto.
La bebida oficial del evento presentará latas coleccionables con distintos personajes inspirados en el mundo gaming. Se tendrá disponilbles cerca de 18 mil latas.
Fecha
Sábado 25 de octubre
Hora
9 horas a media noche
Lugar
Fórum Majadas, zona 11
Precios y localidades :
Ticket general de Q99
Ticket VIP Q199 (indluye Meet & Greet para fotos y firmas del talento internacional)
Será gratuito para niños menores de 1.10 metros
Venta de entradas:
Pendiente tema de preventa, se dará a conocer la última semana de agosto
