iPhone 17: novedades, diseño y detalles que se saben del próximo lanzamiento

El iPhone 17 se presentará el 9 de septiembre y llegará con novedades importantes que se confirmarán ese día.

El sitio especializado Xataka anticipa que habrá una renovación tradicional de la familia iPhone. La gran incógnita es cuál será el protagonista de este año. Según rumores y filtraciones, el foco estaría puesto en el esperado iPhone 17 Air, que sería uno de los dispositivos más ligeros del mercado y sustituiría al modelo Plus.

Este modelo podría tener apenas 5.4 milímetros de grosor, superando incluso a los iPad Pro M4.

Infobae destaca que, en cuanto a las dimensiones de pantalla, la gama cubre desde las 6.1 pulgadas del iPhone 17 estándar hasta las 6.9 pulgadas del Pro Max. El Air incorporaría un panel de 6.6 pulgadas, lo que marcaría un salto de formato respecto de su predecesor.

Todos los modelos usarán paneles OLED LTPO y adoptarán de forma generalizada la frecuencia de actualización de 120 Hz, conocida como tecnología ProMotion, que permite que la imagen se actualice hasta 120 veces por segundo.

También se espera la presentación de los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Max.

En el apartado fotográfico, habría una actualización de 12 a 48 megapíxeles en la cámara trasera, mientras que la cámara frontal alcanzaría por primera vez los 24 megapíxeles, mejorandoe las capacidades para selfies y videollamadas.

Otra de las expectativas es que los teléfonos puedan grabar video con la cámara trasera y frontal al mismo tiempo, además de incluir grabación en 8K y una aplicación profesional de cámara.

Un video publicado recientemente en la red social china Weibo por el filtrador conocido como Ice Universe muestra cómo sería, aparentemente, el nuevo iPhone 17 Pro Max.

En el clip de 15 segundos y de baja resolución —que se presume fue grabado en una planta de producción— se aprecian los dos colores en que estaría disponible el dispositivo: negro y plateado. También se observa el módulo donde se ubican las tres cámaras, que se mantienen en el mismo lugar que en sus antecesores, aunque con un tamaño mayor. Además, esa sección presenta una tonalidad distinta al resto de la carcasa.