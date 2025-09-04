Así sería el iPhone 17 Pro Max, según un vídeo filtrado en redes sociales

Gran expectativa ha generado el lanzamiento de los nuevos dispositivos iPhone 17, que la marca estadounidense Apple presentará el próximo 9 de septiembre.

Sin duda, el modelo más esperado por los fanáticos de la marca de la manzana es el iPhone 17 Pro Max, dispositivo que se perfila como el buque insignia de la nueva línea que será lanzada en los próximos días.

Pero ¿cómo será este nuevo dispositivo?

Un video publicado recientemente en la red social china Weibo por el filtrador conocido como Ice Universe deja ver cómo sería, aparentemente, el nuevo iPhone 17 Pro Max.

En el video de 15 segundos y de baja resolución —que se presume fue grabado en una planta de producción— se aprecian los dos colores en que estaría disponible el dispositivo: negro y plateado. Además, se observa el módulo donde se ubican las tres cámaras, que se mantienen en el mismo lugar que sus antecesores, aunque con un tamaño más grande. También se nota que esta sección presenta una tonalidad distinta al resto de la carcasa.

Debido a la amplitud del módulo de cámaras, el logotipo de la manzana, característico de Apple, fue colocado ligeramente más abajo y ya no se encuentra en el centro, como en los modelos anteriores.

Este cambio habría obligado también a los desarrolladores a reubicar los imanes internos del nuevo iPhone 17 Pro Max para mantener la nueva estética, según algunos rumores.

No obstante, aún no puede confirmarse al 100% que este sea el dispositivo final que llegará al mercado o si se trata únicamente de un prototipo. Sin embargo, el video revela detalles relevantes sobre las posibles características del iPhone 17 Pro Max.

¿Qué se sabe hasta el momento del nuevo iPhone 17?

Según diversas publicaciones en la web, los nuevos modelos del iPhone 17 tendrán un diseño renovado, especialmente en su parte trasera y en el compartimiento de las cámaras.

También se indica que Apple habría optado por una estructura compuesta por vidrio y aluminio, lo que aumentaría la durabilidad del dispositivo. El marco de aluminio es menos propenso a fracturas y permite mantener la carga inalámbrica como en versiones anteriores.

En cuanto a otros detalles técnicos, se menciona que todos los modelos contarán con frecuencias de actualización ProMotion de 120 Hz, lo que dejaría de ser exclusivo de los modelos Pro. Además, incorporarían una pantalla antirreflejo, resistente al polvo, caídas y rayones.

Se especula que Apple habría desarrollado nuevos chips de la serie A para los modelos iPhone 17 Pro, basados en un nodo de tres nanómetros. Esto permitiría mejoras en eficiencia y rendimiento, ya que la compañía utilizaría el chip A19 para los dispositivos de alta gama.

También se sabe que contará con una memoria RAM de 8 GB, que le permitirá tener un rendimiento más fluido en las acciones de multitarea.

Sobre sus dimensiones, se afirma que el iPhone 17 Pro medirá 6.3 pulgadas, mientras que el iPhone 17 Pro Max alcanzaría las 6.9 pulgadas.

El próximo 9 de septiembre, Apple presentará oficialmente sus dos nuevos dispositivos de alta gama: el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Estos serán lanzados junto con el iPhone 17 y el iPhone 17 Air, este último ultradelgado y sustituto del iPhone 17 Plus.

Será hasta entonces cuando se despejen las dudas sobre las verdaderas características y capacidades de los nuevos dispositivos de la marca de la manzana, los cuales son esperados con ansias por sus seguidores.