¿Qué colores tendrá el iPhone 17?

A pocos días de que Apple presente oficialmente el iPhone 17, diversos medios internacionales han anunciado cuáles serían las posibles características de este dispositivo.

Oficialmente, el Apple Event se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre del 2025, según lo confirmó dicha compañía. Sin embargo, sitios especializados en tecnología digital, como Applesfera y Xataka, han adelantado algunos detalles del diseño del iPhone 17.

En cuanto a los colores, estos pueden variar según el modelo. Las fuentes especializadas mencionan que habrá cuatro modelos disponibles: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, conocido también como Ultra.

Entre estos, se estima que el iPhone 17 Pro Max sea considerado el “rey absoluto de la gama” por sus componentes, ya que su batería podría alcanzar los 5,000 miliamperios hora.

Colores del iPhone 17 según cada modelo

Según Applesfera, estos son los colores del dispositivo por cada modelo:

iPhone 17: azul, negro, plateado, púrpura y verde. iPhone 17 Air: azul claro, negro, oro claro y plateado. iPhone 17 Pro: azul, dorado, gris espacial y plateado. iPhone 17 Pro Max: azul, dorado, gris espacial y plateado.

En cuanto a las características generales, Applesfera estima que incluirá un diseño similar al de generaciones anteriores: bordes rectos con esquinas curvas y un sutil pulido en la parte lateral para sujetarlo fácilmente.

En general, se espera que el iPhone 17 sea bastante similar a su antecesor, lo que ocurrirá también con el iPhone 17 Air, aunque este contará únicamente con una cámara. Para conocer más sobre este dispositivo, se recomienda estar atento al Apple Event que tendrá lugar en los próximos días.