Las nuevas filtraciones del iPhone 17, AirPods, Apple Watch y detalles del próximo Apple Event 2025

El Apple Event 2025 se celebrará el 9 de septiembre, en concordancia con la tradición anual de la compañía. El evento, denominado Awe Dropping, será transmitido en directo desde el Teatro Steve Jobs, en el Apple Park de Cupertino, y podrá seguirse a través de apple.com, YouTube y la aplicación Apple TV.

La elección del nombre Awe Dropping no es casual. Según analistas, este podría aludir tanto al impacto visual de los nuevos productos como a la delgadez extrema del iPhone 17 Air, que se perfila como la gran sorpresa del evento.

Las filtraciones más recientes indican que Apple presentará cuatro variantes del iPhone 17, lo que marcaría un cambio importante en su estrategia de productos. Según RS Websols, la línea incluirá el modelo base iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el Pro Max y una nueva versión denominada iPhone 17 Air.

¿Qué se sabe del iPhone 17 Air?

El iPhone 17 Air se perfila como el producto más innovador de la nueva gama. Medios como El Tiempo Latino destacan que este modelo tendrá un grosor de entre 5 y 6 milímetros y una pantalla de 6.5 pulgadas, orientado a usuarios que priorizan la portabilidad.

Según el analista Ming-Chi Kuo, se espera que el dispositivo mida cerca de 5.5 milímetros en su punto más delgado, lo que lo convertiría en el iPhone más delgado de la historia. Esta característica ultradelgada implicaría compromisos: la capacidad de la batería rondaría los 2,800-2,900 mAh.

Los datos filtrados apuntan a que el iPhone 17 Air abandonaría el estilo tradicional de cámara y optaría por un único lente de 48 megapíxeles. Asimismo, contaría con una batería de menor tamaño para conservar su perfil delgado.

Especificaciones técnicas filtradas del iPhone 17

Las filtraciones indican que el iPhone 17 sería compatible con grabación de video en 8K y que su cámara frontal alcanzaría los 24 megapíxeles. Todos los modelos incluirían esta cámara mejorada, lo que representa un avance respecto de los 12 megapíxeles de la línea iPhone 16.

El nuevo modelo integraría iOS 26 con un diseño renovado, batería más robusta y un sistema de Energía Adaptativa para prolongar su duración. Otra mejora destacada sería la ampliación de la memoria RAM a 12 GB en ciertos modelos.

Colores y diseño del iPhone 17

Según el filtrador de informacio´n de Apple, Majin Bu, los nuevos modelos estarán disponibles en una gama de colores diferenciados, como detalla Applesfera:

iPhone 17: púrpura, verde, negro, plata y azul

iPhone 17 Pro: gris espacial, plateado, dorado y azul

iPhone 17 Pro Max: gris espacial, plateado, dorado y azul

iPhone 17 Air: azul claro, negro, oro claro y plata

Las principales novedades se concentrarán en las versiones Pro y Pro Max, cuya cámara ocupará toda la parte superior trasera del dispositivo. Applesfera subraya que esta sobresaldrá del cuerpo del teléfono.

I am genuinely excited for the iPhone 17 Pro! pic.twitter.com/UvabXJUXju — MTG - Melih Gungor (@mtgproductionss) August 19, 2025

¿Cuánto costará el iPhone 17?

Aunque Apple no ha confirmado los precios, filtraciones sugieren los siguientes costos en el mercado estadounidense, con equivalencias aproximadas para Guatemala:

iPhone 17: entre US$799 y US$849 (Q6,123 a Q6,506)

iPhone 17 Air: alrededor de US$899 (Q6,889)

iPhone 17 Pro: US$1,049 (más de Q8,000)

iPhone 17 Pro Max: US$1,249 (Q9,571)

The Wall Street Journal indica que el nuevo modelo sería más costoso que sus predecesores, posiblemente debido al incremento en las tarifas aplicadas por EE. UU. a China.

Nuevos accesorios y dispositivos

Durante el evento, también se espera que la compañía tecnológica presente nuevos dispositivos y accesorios que ampliarán su ecosistema.

AirPods Pro 3

Según El Tiempo Latino, con la llegada del nuevo iPhone también se anunciarían los AirPods Pro 3, cuyo precio estimado sería de US$250. Se anticipa que Apple incorporará una pantalla táctil en el estuche de carga, así como nuevas funciones de salud. Además, los controles serían mediante deslizamiento y toque, en lugar de presiones capacitivas.

En plataformas digitales se especula que los nuevos AirPods Pro 3 incluirán un chip H3, que supondría una mejora considerable frente al chip H2 de los AirPods Pro 2. Entre sus nuevas capacidades, se destaca una cancelación de ruido optimizada y funciones de monitoreo de ritmo cardiaco y temperatura corporal.

Apple Watch Series 11 y Ultra 3

RS Websols señala que en el evento también se presentarán nuevas versiones del Apple Watch: Series 11, SE 3 y Ultra 3.

El Apple Watch Ultra 3 integraría nuevas funciones de salud y un chip actualizado para mejorar el monitoreo. Este modelo podría incluir una pantalla OLED de mayor tamaño y conectividad satelital para el envío de mensajes de emergencia.

En redes sociales circulan rumores sobre otros dispositivos que serían renovados por completo, con funciones potenciales como medición de presión arterial y conectividad 5G.

HomePod 3 y Apple TV 4K

Se prevé la presentación de una versión mejorada del Apple TV 4K, junto con el altavoz HomePod 3, ambos enfocados en reforzar la integración del ecosistema Apple en hogares inteligentes.

Medios internacionales apuntan que el HomePod 3 buscaría sincronizarse de forma fluida con el nuevo Apple TV, el cual podría incorporar una cámara para realizar videollamadas vía FaceTime.

Correas crossbody

Una de las filtraciones más inesperadas proviene de las correas crossbody para el iPhone 17. Según Majin Bu, Apple estaría desarrollando lo que ha denominado Crossbody Strap, una correa inspirada en el sistema de sujeción magnética del Apple Watch.

La propuesta incluiría un núcleo metálico flexible y magnético a lo largo de toda su longitud. Los extremos contarían con anillos polarizados en direcciones opuestas que permitirían un cierre seguro. El material sería nailon tejido, similar al de las correas Sport Loop, aunque también se contemplaría una variante de silicona.

Otros accesorios

Si los rumores se confirman, Apple estrenaría cinco nuevos accesorios este año. Estas son las novedades mencionadas por el sitio Applesfera:

Fundas TechWoven, como reemplazo del fallido modelo FineWoven.

El regreso de los bumpers del iPhone 4.

Fundas con batería integrada.

Fundas de silicona con perforaciones para correas.

Un cambio de estrategia para el 2026

Según reportes de The Information y del analista Ming-Chi Kuo, este podría ser el último año en que Apple presente todos sus modelos de iPhone en septiembre. A partir del 2026, la compañía cambiaría su estrategia de lanzamiento: los modelos Pro, Pro Max, Air y el nuevo iPhone Fold se anunciarían en septiembre, mientras que el modelo base se lanzaría en la primavera del 2027.