Intrusiones de hackers: Google advierte a los usuarios de Gmail que actualicen sus contraseñas

El pasado jueves 28 de agosto, la empresa de tecnología Google, propietaria del motor de búsqueda más popular del mundo, lanzó una advertencia a los millones de usuarios de Gmail, su servicio de correo electrónico, para que actualicen sus contraseñas y refuercen la seguridad de sus cuentas ante intentos de intrusión de los hackers.

De acuerdo con el comunicado de Google, publicado en sus plataformas digitales, varios piratas informáticos “han llevado a cabo un número significativo de intrusiones exitosas”, por lo que se recomienda a los usuarios estar alerta ante actividades sospechosas y añadir medidas de seguridad adicionales, como la autenticación en dos pasos.

Conforme a lo expuesto por la empresa de tecnología, quienes explotan las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad suelen acceder a las contraseñas de Gmail enviando correos electrónicos con enlaces a páginas de inicio de sesión falsas o engañando a los usuarios de Google para que compartan sus códigos de autenticación.

Según datos de Google, aunque la mayoría de los usuarios de Gmail tienen contraseñas consideradas “seguras y únicas”, solo el 34% de los internautas las actualiza de forma periódica, una acción fundamental para la seguridad digital, ya que previene accesos no autorizados y reduce el riesgo de exposición de credenciales en filtraciones.

Usuarios de Gmail deben reforzar la seguridad

A finales de julio, Google advirtió que diversos “actores maliciosos” estaban atacando a los usuarios de Gmail con técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por el personal de soporte técnico de la empresa, lo cual resultó “particularmente eficaz para poder engañar a miles de personas” que no reforzaron sus medidas de seguridad.

El periódico estadounidense The New York Post informó que el último ataque a Gmail comprometió los datos públicos de miles de usuarios, así como la información de contacto de pequeñas y medianas empresas. No obstante, el medio advierte que este método de piratería informática podría emplearse en ataques más graves en el futuro.

Lea más: ¿Donald Trump está enfermo? La afección que le diagnosticaron al presidente de Estados Unidos

“Creemos que los actores de amenazas que utilizan la marca y se autodenominan Shiny Hunters (Cazadores brillantes, en español) podrían estar preparándose para intensificar sus tácticas de extorsión mediante el lanzamiento de un sitio de filtración de datos”, aseguró Google en sus plataformas digitales, al alertar a todos los usuarios.

Hasta ahora, lo único que se sabe es que el grupo Shiny Hunters, que aparentemente tomó su nombre de una franquicia ficticia de Pokémon, se formó oficialmente a finales de abril del 2020 y desde entonces ha estado vinculado a varias infracciones de alto perfil en empresas como AT&T, Microsoft, Santander, Ticketmaster, Google y Salesforce.

Por último, la empresa de tecnología mencionó que las extensiones de Google Chrome, convertidas en herramientas esenciales para miles de usuarios porque permiten añadir funciones y servicios al navegador sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales o visitar portales web específicos, han dejado de ser completamente seguras.

Google indicó que algunas extensiones de Chrome pueden poner en riesgo la privacidad y la seguridad de quienes las utilizan. Esto se debe a que, recientemente, una extensión popular que ofrecía varias funciones para trabajar con documentos PDF y se consideraba confiable servía para que piratas informáticos vendieran datos a terceros.