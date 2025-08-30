iPhone 17 Pro: ¿Cuál será el precio final?

Ya se ha confirmado que el lanzamiento del esperado iPhone 17 será el 9 de septiembre, a partir de las 11 horas, cuando se conozca lo nuevo de Apple.

Estamos a pocos días de tener todos los detalles, de viva voz, de la empresa de la manzana.

Según publicaciones de varios medios donde se ha filtrado información, habrá más de un modelo de esa generación, como ya es costumbre.

Al parecer, la novedad es que los modelos Pro y Pro Max pasarán de 128 a 256 GB de almacenamiento, siendo este último el de menor capacidad.

Todos los modelos tendrán pantalla OLED LTPO, con frecuencia de actualización variable de 10 a 120 Hz. Y a partir del modelo Air, incorporarán el chip A19 Pro.

Según aseguran algunos medios, serán tres gamas distintas:

iPhone 17: continúa con el diseño clásico de Apple, pero tendrá una pantalla de 6.3 pulgadas, cámara frontal que pasa de 12 a 24 megapíxeles y 8 GB de RAM.

(que sustituirá a la gama Plus): se espera que sea el más delgado que ha existido, ligero y estilizado, con una pantalla de 6.6 pulgadas, chip A19 Pro, grosor de 5.4 milímetros, 12 GB de RAM y una única cámara. Adicionalmente, la batería será de silicio, lo cual mejoraría su duración en un 20% o 25%. iPhone 17 Pro y Pro Max, dirigidos a los usuarios más exigentes: pantalla de 6.3 pulgadas para el primero y de 6.9 para el Pro Max, ambos con chip A19 Pro. Tendrán zoom óptico que pasa de 5x a 8x, y el sensor principal sube de 12 a 48 megapíxeles, ideal para tomar fotografías con poca luz. La memoria RAM será de 12 GB y se promete una batería de mayor duración.

Precio del IPhone 17 Pro y los otros modelos

En cuanto a los precios, se estiman los siguientes montos a nivel global -según lo que se ha filtrado a medios internacionales-, no son datos del mercado guatemalteco: