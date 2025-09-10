Desfile del 15 de septiembre en Antigua Guatemala: recorridos, rutas alternas y parqueos para celebrar las fiestas patrias

A pocos días de que comiencen las celebraciones por la firma del Acta de Independencia de Guatemala, estudiantes de Antigua Guatemala se alistan para participar en los tradicionales desfiles escolares, siendo el principal el del próximo 15 de septiembre.

Centros educativos recorrerán las calles empedradas de la ciudad colonial y exaltarán sitios turísticos como La Merced, el Arco de Santa Catalina y la Compañía de Jesús, por donde las bandas escolares engalanarán las festividades patrias y mostrarán su orgullo por Guatemala.

Para dicha actividad se han programado desde las tradicionales antorchas, antesalas del Día de la Independencia, hasta conciertos y actividades culturales en distintos puntos de la ciudad. Información proporcionada por Comunicación Social del ayuntamiento a Prensa Libre destaca que la celebración se extenderá del 13 al 15 de septiembre.

Ante la llegada de turistas locales y extranjeros, que disfrutan la fusión de la celebración patria con la ciudad colonial, la Municipalidad de La Antigua Guatemala ha diseñado un plan de movilidad, seguridad y logística que se pondrá en práctica desde el sábado 13 de septiembre.

Actividades programadas por la Municipalidad

1. Recorridos de antorchas de Independencia

Como es tradición, las antorchas de Independencia serán una de las celebraciones que se realizarán desde el sábado 13, cuando vecinos de diferentes municipios aledaños a la ciudad colonial y de otros departamentos lleguen hasta la Plaza Mayor para encender el fuego patrio.

Autoridades destacan que se contempla la participación de centros educativos de la zona, instituciones deportivas y vecinos, quienes recorrerán con la antorcha las calles empedradas.

Para ello, se implementarán rutas alternas a la Plaza Mayor para optimizar el flujo vehicular, destaca información del ayuntamiento.

2. Izada del Pabellón Nacional

Otra de las actividades es la tradicional izada de la bandera, en la cual participarán autoridades municipales, centros educativos y vecinos. Esta se realizará a las 17.15 horas.

3. Desfiles de Independencia

Al ritmo de la lira, las trompetas y los tambores, bandas escolares acompañarán a los estudiantes durante tres días en los recorridos cívicos.

Viernes 12 de septiembre

Este día desfilarán los alumnos de preescolar, quienes iniciarán su recorrido desde la 6a. calle poniente y 3a. avenida sur, pasando por la Catedral, el Palacio de los Capitanes y finalizarán en la Compañía de Jesús, en la 6a. avenida sur y 4a. calle poniente.

Domingo 14 de septiembre

Participarán los alumnos del nivel primario, quienes comenzarán el recorrido a las 7.30 horas, desde el Estadio Pensativo, por la Calle Ancha de los Herreros, con dirección a la Plaza Mayor y culminarán en Cooperación Española, 4a. calle y 6a. avenida.

Lunes 15 de septiembre

La celebración iniciará con el acto conmemorativo de Independencia, que se realizará en el Parque Central a partir de las 7 horas, para luego dar paso al desfile de estudiantes de nivel medio, quienes partirán del ayuntamiento, en la 4a. calle y 4a. avenida sur, recorrerán la calle del Arco y finalizarán en el Estadio Pensativo.

Plan de movilidad durante las festividades de Independencia

Autoridades municipales informaron a Prensa Libre sobre el plan de movilidad vial y seguridad que se implementará durante las celebraciones patrias. Las principales medidas son:

Movilidad y tránsito: se habilitarán rutas alternas y se instalarán dispositivos especiales de regulación vial para facilitar el ingreso y salida de vehículos.

se habilitarán rutas alternas y se instalarán dispositivos especiales de regulación vial para facilitar el ingreso y salida de vehículos. Seguridad: en coordinación con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) , la Policía Municipal y la Policía Nacional Civil (PNC) , se reforzarán los operativos de resguardo para garantizar la seguridad de los participantes y visitantes.

en coordinación con la , la y la , se reforzarán los operativos de resguardo para garantizar la seguridad de los participantes y visitantes. Apoyo logístico: durante los tres días de actividades, habrá brigadas de emergencia , asistencia médica y orientación turística para atender a la población.

durante los tres días de actividades, habrá , y para atender a la población. Rutas alternas: Para mejorar la movilidad, se implementará un plan con rutas alternas que optimice el flujo vehicular.

Parqueos municipales, horarios y tarifas

Durante las actividades de celebración patria, se habilitarán los parqueos municipales en los distintos puntos de ingreso a la ciudad colonial. Estos estarán en funcionamiento desde las 7 horas del 13 de septiembre hasta las 21 horas del 15 de septiembre.

Según datos de la Municipalidad, los costos de parqueo se dividirán por tipo de vehículo. Las tarifas diarias y los espacios habilitados son:

Vehículos: Q20.00

Ubicados en San Juan Gascón y parqueo empedrado.

Q20.00 Ubicados en San Juan Gascón y parqueo empedrado. Buses: Q90.00

Ubicados en el campo 3.

Q90.00 Ubicados en el campo 3. Motocicletas: Q10.00

Ubicadas en el Centro de Servicios.

Otra opción serán los parqueos privados que ofrece la ciudad colonial, los cuales cuentan con diversos precios y ubicaciones. Estos pueden consultarse en la página: parqueos.muniantigua.gob.gt/map

Recomendaciones para visitantes

La Municipalidad emitió una serie de recomendaciones para los visitantes locales y extranjeros que ingresen a La Antigua Guatemala durante los desfiles: