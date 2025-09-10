Escenario
Reina Nacional de Independencia 2025: videos de las candidatas que destacan la cultura y el turismo de los 22 departamentos
Con escenarios que reflejan la riqueza natural y cultural del país, las 22 candidatas celebran los rincones de sus departamentos rumbo al certamen de belleza.
En busca de la máxima corona, 22 representantes de la belleza buscará coronarse como Reina Nacional de Independencia 2025 de los diversos (Foto Prensa Libre: Freepik)
Bajo el brillo de la luna de Xelajú, 22 candidatas buscan convertirse en la próxima Reina Nacional de Independencia 2025, en una celebración que exalta la cultura, tradiciones, historia y belleza de sus departamentos.
El evento se llevará a cabo el 13 de septiembre a las 19 horas en el Centro de Convenciones Gran Karmel, en la cabecera de Quetzaltenango, forma parte de la celebración de los 204 años de la Independencia de Guatemala.
Más allá de la belleza, este certamen reconocerá el legado histórico, cívico y cultural que enaltece a la mujer guatemalteca y a las fiestas patrias, legado que deberá ser transmitido por las candidatas y principalmente por la próxima ganadora.
La celebración continuará el 15 de septiembre, con un show de talentos programado para las 16.00 horas en el centro comercial Utz Ulew Mall, donde todas las candidatas participarán como embajadoras del legado patrio.
Previo al certamen, las participantes compartieron videos promocionales en los que destacan la riqueza natural, arquitectónica y cultural de sus lugares de origen. Orgullosas de sus raíces, las candidatas reflejan la diversidad que une al país: desde los paisajes montañosos hasta las expresiones ancestrales que conservan viva la identidad nacional.
Estas son las 22 representantes de la belleza, la cultura y el orgullo guatemalteco, que mantienen viva la tradición en cada rincón del país.