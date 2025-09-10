Reina Nacional de Independencia 2025: videos de las candidatas que destacan la cultura y el turismo de los 22 departamentos

Bajo el brillo de la luna de Xelajú, 22 candidatas buscan convertirse en la próxima Reina Nacional de Independencia 2025, en una celebración que exalta la cultura, tradiciones, historia y belleza de sus departamentos.

El evento se llevará a cabo el 13 de septiembre a las 19 horas en el Centro de Convenciones Gran Karmel, en la cabecera de Quetzaltenango, forma parte de la celebración de los 204 años de la Independencia de Guatemala.

Más allá de la belleza, este certamen reconocerá el legado histórico, cívico y cultural que enaltece a la mujer guatemalteca y a las fiestas patrias, legado que deberá ser transmitido por las candidatas y principalmente por la próxima ganadora.

La celebración continuará el 15 de septiembre, con un show de talentos programado para las 16.00 horas en el centro comercial Utz Ulew Mall, donde todas las candidatas participarán como embajadoras del legado patrio.

Previo al certamen, las participantes compartieron videos promocionales en los que destacan la riqueza natural, arquitectónica y cultural de sus lugares de origen. Orgullosas de sus raíces, las candidatas reflejan la diversidad que une al país: desde los paisajes montañosos hasta las expresiones ancestrales que conservan viva la identidad nacional.

Estas son las 22 representantes de la belleza, la cultura y el orgullo guatemalteco, que mantienen viva la tradición en cada rincón del país.

Crisley Marjory Esquivel (24 años) / Petén

Cody Mirtalí Martínez (25 años) / Quiché

Nivian Guadalupe Jiménez ( 20 años) / Quetzaltenango

Danna María García (19 años) / Huehuetenango

Betzabé Nohemí Ramírez (23 años) / Totonicapán

Reyna Izabel Mus (26 años) / Baja Verapaz

Madellyn Brenely Higueros (18 años) / Retalhuleu

Dulce María Citalán (19 años) / Sololá

Maite Regina Quiñonez (18 años) / Sacatepéquez

Keila Mahli Alonzo (21 años) / Alta Verapaz

Dailyn María Tanchez (21 años) / Escuintla

Karla Marcela Castañeda (17 años) / Zacapa

Nathaly Florella López (22 años) / San Marcos

Heifelin Scarletth Martínez ( 21 años) / Izabal

Jazmín Celeste García (16 años) / Chiquimula

Heisy Raquel Mejia (21 años) / Santa Rosa

Krystel Andrea Ixpec (17 años) / Suchitepéquez

Kira Zairé Ordoñez (22 años) / Jalapa

Ana Luisa Roca ( 17 años) / Chimaltenango

María Paula Alvarez (21 años) / Departamento de Guatemala

Dilcia María Portillo (19 años) / El progreso

Emily Azeneth Padilla (22 años) / Jutiapa