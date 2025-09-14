Esaú Diéguez, el entrenador guatemalteco detrás del triunfo histórico de Terence Crawford

Deporte Nacional

Esaú Diéguez, el entrenador guatemalteco detrás del triunfo histórico de Terence Crawford

Guatemala vuelve a figurar en la élite del boxeo mundial, esta vez gracias a Esaú Diéguez, entrenador originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, quien forma parte del equipo técnico de Terence “Bud” Crawford.

LAS VEGAS, NEVADA - JULY 19: Undefeated WBO welterweight champion Terence Crawford (R) works on his timing with trainer Esau Dieguez during a media workout at UFC APEX on July 19, 2023 in Las Vegas, Nevada. Crawford is scheduled to fight WBC/WBA and IBF welterweight champion Errol Spence Jr. at T-Mobile Arena on July 29, 2023, in Las Vegas. Steve Marcus/Getty Images/AFP (Photo by Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Esaú Diéguez es entrenador de Terence Crawford desde los 14 años. (Foto: Prensa Libre, AFP)

Guatemala vuelve a figurar en la élite del boxeo mundial, esta vez gracias a Esaú Diéguez, entrenador originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, quien forma parte del equipo técnico de Terence “Bud” Crawford, el flamante campeón indiscutido del peso supermediano tras vencer a Saúl “Canelo” Álvarez.

Diéguez, junto con Bo McIntyre, ha sido pieza fundamental en la preparación del boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Su labor silenciosa, desde la esquina, ha contribuido a que Terence Crawford se convierta en campeón indiscutido en tres categorías distintas, algo reservado solo para los más grandes de este deporte.

La noche del 13 de septiembre quedará marcada como histórica, no solo por la derrota de "Canelo" Álvarez, sino porque nuevamente un guatemalteco estuvo presente en la cima del boxeo mundial. Esaú Diéguez celebró desde la esquina el triunfo de su pupilo y lo hizo representando con orgullo sus raíces en Barillas, Huehuetenango.

No es la primera vez que Diéguez aparece vinculado con nombres importantes del pugilismo. El entrenador guatemalteco también acompaña la carrera de Lester Martínez, el peleador nacional que se mantiene invicto como profesional y que también este sábado 13 de septiembre empató en una de sus peleas más exigentes ante Christian Mbilli.

El recorrido de Diéguez refleja una historia de esfuerzo y perseverancia. De Guatemala a los grandes escenarios del boxeo internacional, ha trabajado hombro a hombro con Crawford desde los 14 años, afinando estrategias y preparando cada combate con disciplina y detalle, aspectos que hoy se reflejan en los títulos conquistados.

La victoria de Terence Crawford ante Álvarez lo consagró como campeón indiscutido del peso supermediano, al unificar los cinturones del CMB, AMB, OMB, FIB y The Ring. En cada uno de esos logros hubo también un aporte guatemalteco, el de Esaú, que desde su papel de entrenador ayudó a forjar la preparación de un pugilista histórico.

“De Barillas para el mundo” es la frase que mejor define el presente de Diéguez. Su trabajo confirma que el talento guatemalteco puede trascender fronteras y tener un impacto directo en los más altos niveles del deporte internacional, algo que llena de orgullo a todo un país.

El triunfo de Terence Crawford y la presencia de Esaú Diéguez en la esquina son un recordatorio de que Guatemala también escribe capítulos importantes en el boxeo mundial.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Boxeo Deporte Nacional Deportes Terence Crawford 
