Terence Crawford derrota a Saúl “Canelo” Álvarez y se adueña de las 168 libras

La noche de boxeo en Las Vegas dejó un resultado histórico: Terence Crawford derrotó a Saúl “Canelo” Álvarez en la pelea estelar y se proclamó como el nuevo monarca de los supermedianos (168 libras). El estadounidense logró superar a la figura mexicana en un combate que mantuvo la expectativa de millones de aficionados en todo el mundo.

Desde los primeros asaltos, Crawford mostró su estrategia clara: movilidad constante, precisión en los golpes y una defensa bien trabajada que le permitió neutralizar los intentos de ataque del “Canelo”. El pugilista estadounidense impuso su estilo con jabs certeros y combinaciones rápidas que complicaron el accionar del tapatío.

Por su parte, Álvarez intentó proponer el combate con presión y ataques al cuerpo, pero con el paso de los rounds le fue difícil romper la guardia de su rival. Cada vez que el mexicano buscó acortar distancias, se encontró con la respuesta contundente de Crawford, quien lució seguro y calculador.

A medida que avanzaba la pelea, la confianza del estadounidense fue en aumento. Con inteligencia y disciplina táctica, Crawford dominó los momentos clave y conectó los golpes más claros de la velada, generando complicaciones para Álvarez, que nunca logró imponer su boxeo de poder.

Tras los 12 asaltos, las tarjetas de los jueces reflejaron la superioridad de Terence Crawford, otorgándole la victoria de manera clara y coronándolo como el nuevo campeón indiscutido de los supermedianos. La decisión provocó euforia entre sus seguidores y abrió un nuevo capítulo en la historia del boxeo mundial.

🔥 ¡TERENCE CRAWFORD DA LA CAMPANADA EN LAS VEGAS! 🔥



DERROTA AL CANELO ÁLVAREZ POR DECISIÓN UNÁNIME (116-112, 115-113 y 115-113) 🥊 🔝



HAY NUEVO REY INDISCUTIDO EN LOS SÚPERMEDIANOS 👑 pic.twitter.com/VT3vq9p7Fo — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) September 14, 2025

Con este resultado, Crawford amplía su legado como uno de los mejores boxeadores de su generación, demostrando que su calidad trasciende categorías y que puede competir en lo más alto contra los rivales más duros. Para el “Canelo”, la derrota significa un duro golpe en su carrera, obligándolo a replantear su futuro en una división cada vez más exigente.

La velada quedará registrada como una de las más trascendentales de los últimos años, no solo por el nivel de ambos púgiles, sino porque marca un antes y un después en la división de las 168 libras.