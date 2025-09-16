En vivo: Real Madrid vs. Marsella, sigue el partido de la primera jornada de la Champions League

Este martes 16 de septiembre, el Real Madrid inicia su participación en la UEFA Champions League 2025-2026 enfrentando al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, el conjunto merengue llega invicto en LaLiga y con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Federico Valverde liderando el ataque. Además, Jude Bellingham vuelve tras superar una lesión, lo que refuerza aún más el mediocampo del cojunto de Chamartín.

Por su parte, el Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, llega con una plantilla competitiva que incluye a Mason Greenwood, Timothy Weah y Benjamin Pavard y buscará dar la primera gran sorpresa del torneo.