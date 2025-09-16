En vivo: Real Madrid vs. Marsella, sigue el partido de la primera jornada de la Champions League

Fútbol Internacional

En vivo: Real Madrid vs. Marsella, sigue el partido de la primera jornada de la Champions League

El Real Madrid debuta en casa en la Champions League cuando reciba al Marsella en el Santiago Bernabéu por la primera jornada de la Liga de Campeones con Mbappé y compañía.

Herberth Marroquín

|

Reall Madrid vs Marsella

Reall Madrid vs Marsella

Este martes 16 de septiembre, el Real Madrid inicia su participación en la UEFA Champions League 2025-2026 enfrentando al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, el conjunto merengue llega invicto en LaLiga y con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Federico Valverde liderando el ataque. Además, Jude Bellingham vuelve tras superar una lesión, lo que refuerza aún más el mediocampo del cojunto de Chamartín.

Por su parte, el Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, llega con una plantilla competitiva que incluye a Mason Greenwood, Timothy Weah y Benjamin Pavard y buscará dar la primera gran sorpresa del torneo.

LECTURAS RELACIONADAS

El trofeo de la Champions League que se entregará al próximo campeón.

Así se jugará la primera jornada de la Champions League en su edición 2025-2026

Arsenal fue superior y venció por dos goles a Athletic Bilbao en el estadio la Catedral

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Champions League Deportes Internacional Olympique de Marsella Real Madrid 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS