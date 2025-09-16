Arsenal fue superior y venció por dos goles a Athletic Bilbao en el estadio la Catedral

El mejor jugador del partido fue Gabriel Martinelli. El atacante de Arsenal anotó 1 gol y efectuó 3 pases correctos.
Declan Rice fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Arsenal fue preciso con 85 pases efectivos.
El delantero Noni Madueke del Arsenal humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 85 minutos de la segunda etapa.
El técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, propuso una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en la línea defensiva; Mikel Jaureguizar, Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en el medio; y Iñaki Williams en el ataque.
Por su parte, el equipo de Mikel Arteta salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con David Raya bajo los tres palos; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera y Riccardo Calafiori en defensa; Declan Rice, Martín Zubimendi y Mikel Merino en la mitad de cancha; y Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze en la delantera.
Donatas Rumsas fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.
El próximo partido de los Leones en el campeonato será como visitante ante Borussia Dortmund, mientras que los Gunners recibirán a Olympiacos.
Cambios en Athletic Bilbao
- 60′ 2T – Salió Robert Navarro por Unai Gómez
- 67′ 2T – Salieron Adama Boiro por Yuri Berchiche y Oihan Sancet por Gorka Guruzeta
- 80′ 2T – Salieron Mikel Vesga por Alejandro Rego y Unai Gómez por Nicolás Serrano
Amonestado en Athletic Bilbao:
- 39′ 2T Mikel Jaureguizar (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Arsenal
- 64′ 2T – Salió Viktor Gyökeres por Leandro Trossard
- 70′ 2T – Salió Eberechi Eze por Gabriel Martinelli
- 90′ 2T – Salieron Noni Madueke por Christian Norgaard y Riccardo Calafiori por Piero Hincapié
Amonestados en Arsenal:
- 7′ 1T Declan Rice, 38′ 2T Noni Madueke (Demorar el juego) y 45′ 2T Martín Zubimendi