Arsenal fue superior y venció por dos goles a Athletic Bilbao en el estadio la Catedral

Este martes, los Gunners lograron una sólida victoria ante los Leones, por la fecha 1 de la Champions. El primer gol llegó al minuto 26 de la segunda mitad a través de Gabriel Martinelli. Luego, Leandro Trossard selló la victoria para Arsenal en el minuto 41 de la misma etapa.

El mejor jugador del partido fue Gabriel Martinelli. El atacante de Arsenal anotó 1 gol y efectuó 3 pases correctos.

Declan Rice fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Arsenal fue preciso con 85 pases efectivos.

El delantero Noni Madueke del Arsenal humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 85 minutos de la segunda etapa.

El técnico de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, propuso una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en la línea defensiva; Mikel Jaureguizar, Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en el medio; y Iñaki Williams en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mikel Arteta salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con David Raya bajo los tres palos; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera y Riccardo Calafiori en defensa; Declan Rice, Martín Zubimendi y Mikel Merino en la mitad de cancha; y Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze en la delantera.

Donatas Rumsas fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.

El próximo partido de los Leones en el campeonato será como visitante ante Borussia Dortmund, mientras que los Gunners recibirán a Olympiacos.

Cambios en Athletic Bilbao

60′ 2T – Salió Robert Navarro por Unai Gómez

67′ 2T – Salieron Adama Boiro por Yuri Berchiche y Oihan Sancet por Gorka Guruzeta

80′ 2T – Salieron Mikel Vesga por Alejandro Rego y Unai Gómez por Nicolás Serrano

Amonestado en Athletic Bilbao:

39′ 2T Mikel Jaureguizar (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Arsenal

64′ 2T – Salió Viktor Gyökeres por Leandro Trossard

70′ 2T – Salió Eberechi Eze por Gabriel Martinelli

90′ 2T – Salieron Noni Madueke por Christian Norgaard y Riccardo Calafiori por Piero Hincapié

Amonestados en Arsenal: