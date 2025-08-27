Xelajú es goleado pero avanza: Así finalizó la tabla del Grupo D de la Copa Centroamericana

Xelajú MC se convirtió este 27 de agosto en el primer equipo guatemalteco en superar la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025.

El conjunto quetzalteco cayó por 3-0 en su visita al Olimpia, pero el colchón de puntos obtenido en las tres jornadas anteriores le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Por su parte, Olimpia supo aprovechar su localía y, con el marcador a favor, no solo selló su pase a la ronda eliminatoria, sino que también se quedó con el primer lugar del Grupo D.

Con estos resultados, ya se conocen seis de los ocho equipos que disputarán la fase final del torneo. Los dos clasificados restantes saldrán de los partidos del Grupo B, que se jugarán el jueves 28 de agosto.

Uno de los equipos que firmó una decepción, considerando su historial reciente, fue Real Estelí. Tras finalizar como subcampeón en las ediciones 2023 y 2024, el cuadro nicaragüense no logró avanzar en esta edición.

Tabla final del Grupo D

Olimpia: 10 puntos

10 puntos Xelajú MC: 9 puntos

9 puntos Real Estelí: 6 puntos

6 puntos Águila: 6 puntos

6 puntos Hércules: 0 puntos

La actividad de la Copa Centroamericana 2025 continuará el jueves 28 de agosto con los encuentros entre Herediano vs. Municipal y Real España vs. Sporting San Miguelito, ambos programados para las 20 horas.

La fase de cuartos de final arrancará el 23 de septiembre y finalizará el 2 de octubre.

El repechaje para la Copa de Campeones de la Concacaf serán entre el 21 y 30 de octubre, mismas fechas en las que se jugarán las semifinales.

El campeón de Centroamérica se conocerá entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, fechas en las que la Concacaf determinó como ventanas internacionales para disputar la serie por el título.

El vigente monarca de la Copa Centroamericana es el Alajuelense de Costa Rica.