Xelajú MC tendrá que buscar estadio para disputar la Copa Centroamericana 2025

Xelajú MC, campeón del Torneo Apertura 2024, informó de manera oficial que el estadio Mario Camposeco no fue avalado por Concacaf para disputar los partidos como local en la Copa Centroamericana 2025, torneo que comenzará a finales de julio.

El club quetzalteco había solicitado formalmente al máximo organismo del fútbol regional la autorización para utilizar el recinto deportivo en esta competición. Pese a las gestiones realizadas por la junta directiva y a las mejoras implementadas en el estadio, la petición fue rechazada.

Entre los principales motivos para la negativa destaca que el Aeropuerto de Quetzaltenango no cumple con los requisitos internacionales exigidos por Concacaf, siendo indispensable para facilitar el traslado de equipos y árbitros extranjeros.

Buscarán una nueva sede

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Xelajú MC informó:

"Club Xelajú MC informa al público en general que ha sido notificado por Concacaf que el estadio Mario Camposeco no fue avalado como sede para la Copa Centroamericana 2025, debido a que el aeropuerto de Quetzaltenango no cumple con los requisitos establecidos por el organismo. El club realizó todas las gestiones y esfuerzos posibles para que nuestro estadio fuera certificado, pero lamentablemente no se logró. En los próximos días se dará a conocer la sede donde el club disputará sus partidos como local en dicha competición."

Una de las opciones para albergar los encuentros sería el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, aunque aún no hay confirmación oficial.

Los rivales de Xelajú MC

Xelajú MC quedó ubicado en el Grupo D de la Copa Centroamericana 2025. Su primer partido será como visitante ante el CD Hércules en Santa Tecla, El Salvador.

Estos son los partidos programados para el equipo quetzalteco: