Copa Centroamericana 2025: Así finalizó la tabla de posiciones del Grupo A

Antigua GFC se despidió este 27 de agosto de la Copa Centroamericana de la Concacaf y ahora deberá enfocarse en el campeonato nacional, en busca del bicampeonato.

En el plano internacional, la actividad ha terminado para el cuadro guatemalteco, tras no lograr superar la fase de grupos del torneo regional.

En cambio, Plaza Amador de Panamá y Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica sí sumaron los puntos necesarios para avanzar de ronda, con lo que concluyó la actividad del Grupo A.

Otro de los equipos que no logró una buena fase de grupos fue Managua FC. El club nicaragüense, que llegó como campeón de su país, dejó un rendimiento por debajo de las expectativas.

Finalmente, Plaza Amador cerró la fase con paso perfecto: 12 puntos de 12 posibles en cuatro partidos, avanzando como líder del grupo. Liga Deportiva Alajuelense, por su parte, finalizó en el segundo puesto con nueve unidades, asegurando su pase a los cuartos de final.

Antigua GFC, Alianza y Managua FC quedaron eliminados en la fase de grupos.

Tabla final del Grupo A

Plaza Amador: 12 puntos

LDA: 9 puntos

9 puntos Antigua GFC: 4 puntos

4 puntos Alianza: 4 puntos

4 puntos Managua FC: 0 puntos

Con estos resultados, el Grupo A se convirtió en el segundo en finalizar su participación en la Copa Centroamericana 2025 tras el C (pasó Motagua y Cartaginés).

El Grupo D cerrará su actividad este mismo 27 de agosto, mientras que el Grupos B lo hará el jueves 28.

Otros equipos guatemaltecos que están en la Copa Centroamericana son Xelajú MC en el Grupo D, y el CSD Municipal en el Grupo B.

El equipo quetzalteco ya está clasificado para cuartos de final, mientras que Municipal deberá jugarse la vida contra Herediano en Costa Rica para intentar sellar su boleto a la fase eliminatoria del torneo de la región de la Concacaf.