EN VIVO | Alajuelense vs Antigua GFC hoy: minuto a minuto del duelo por la Copa Centroamericana

El equipo colonial está a tan solo 90 minutos de conocer su destino en la Copa Centroamericana 2025.

El año pasado hizo un papel destacado al llegar a semifinales, pero en la actual edición está contra las cuerdas, ya que debe ganar a Alajuelense para poder sellar su boleto a siguiente ronda.

27 de agosto 2025, 18.02h Equipos entran a la cancha

Alajuelense y Antigua ya ingresan a la cancha del estadio. Ambos se juegan el pase a la fase final de la Copa Centroamericana.

27 de agosto 2025, 17.52h Calentamiento oficial

El cuadro guatemalteco y el costarricense ya realizan su trabajo precompetitivo. Ambos equipos se alistan para lo que será un partido de alta intensidad.

27 de agosto 2025, 17.30h Se confirman las alineaciones oficiales

Antigua GFC y Alajuelense ya confirmaron sus alineaciones para el partido de Copa Centroamericana.

📋 𝘼𝙎𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙉 𝙇𝙊𝙎 𝙇𝙀𝙊𝙉𝙀𝙎 🚨 pic.twitter.com/Z7wnKk4Cwe — Alajuelense (@ldacr) August 27, 2025

27 de agosto 2025, 17.00h Antigua GFC de camino al estadio Alejandro Morera Soto

El equipo guatemalteco ya subió al bus de camino al estadio y se alista para el vital duelo.