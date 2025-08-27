EN VIVO | Alajuelense vs Antigua GFC hoy: minuto a minuto del duelo por la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana de la Concacaf está a punto de definir a los equipos que avanzarán a los cuartos de final.

Antigua GFC de camino al estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.

Antigua GFC de camino al estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. (Foto Prensa Libre: Antigua GFC)

El equipo colonial está a tan solo 90 minutos de conocer su destino en la Copa Centroamericana 2025.

El año pasado hizo un papel destacado al llegar a semifinales, pero en la actual edición está contra las cuerdas, ya que debe ganar a Alajuelense para poder sellar su boleto a siguiente ronda.

Clock icon 27 de agosto 2025, 18.02h

Equipos entran a la cancha

Alajuelense y Antigua ya ingresan a la cancha del estadio. Ambos se juegan el pase a la fase final de la Copa Centroamericana.

Clock icon 27 de agosto 2025, 17.52h

Calentamiento oficial

El cuadro guatemalteco y el costarricense ya realizan su trabajo precompetitivo. Ambos equipos se alistan para lo que será un partido de alta intensidad.

Clock icon 27 de agosto 2025, 17.30h

Se confirman las alineaciones oficiales

Antigua GFC y Alajuelense ya confirmaron sus alineaciones para el partido de Copa Centroamericana.

Clock icon 27 de agosto 2025, 17.00h

Antigua GFC de camino al estadio Alejandro Morera Soto

El equipo guatemalteco ya subió al bus de camino al estadio y se alista para el vital duelo.

