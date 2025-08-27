EN DIRECTO
EN VIVO | Alajuelense vs Antigua GFC hoy: minuto a minuto del duelo por la Copa Centroamericana
La Copa Centroamericana de la Concacaf está a punto de definir a los equipos que avanzarán a los cuartos de final.
Antigua GFC de camino al estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. (Foto Prensa Libre: Antigua GFC)
El equipo colonial está a tan solo 90 minutos de conocer su destino en la Copa Centroamericana 2025.
El año pasado hizo un papel destacado al llegar a semifinales, pero en la actual edición está contra las cuerdas, ya que debe ganar a Alajuelense para poder sellar su boleto a siguiente ronda.
Equipos entran a la cancha
Alajuelense y Antigua ya ingresan a la cancha del estadio. Ambos se juegan el pase a la fase final de la Copa Centroamericana.
Calentamiento oficial
El cuadro guatemalteco y el costarricense ya realizan su trabajo precompetitivo. Ambos equipos se alistan para lo que será un partido de alta intensidad.
Se confirman las alineaciones oficiales
Antigua GFC y Alajuelense ya confirmaron sus alineaciones para el partido de Copa Centroamericana.
Antigua GFC de camino al estadio Alejandro Morera Soto
El equipo guatemalteco ya subió al bus de camino al estadio y se alista para el vital duelo.