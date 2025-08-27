EN VIVO | Olimpia vs Xelajú MC hoy: minuto a minuto del duelo por la Copa Centroamericana

EN VIVO | Olimpia vs Xelajú MC hoy: minuto a minuto del duelo por la Copa Centroamericana

Xelajú MC buscará cerrar de la mejor forma la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf con un triunfo.

Claudio de Oliveira celebra un gol con Xelajú MC.

Claudio de Oliveira celebra un gol con Xelajú MC. (Foto Xelajú MC).

Xelajú MC visitará la cancha del Olimpia en un duelo de alto nivel en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

Clock icon 27 de agosto 2025, 19.36h

Olimpia se juega la clasificación

Xelajú ya está clasificado, pero Olimpia se juega el boleto. Debe ganar para evitar Águila le quite el segundo lugar.

Clock icon 27 de agosto 2025, 19.22h

Se anuncian las alineaciones del partido

Xelajú MC alinea a su equipo estelar para enfrentar a Olimpia. Busca cerrar la fase de grupos de la mejor manera.

Alineaciones de los equipos para el duelo. (Foto Prensa Libre: XelajúMC)
Clock icon 27 de agosto 2025, 19.00h

Xelajú MC se alista para el duelo

El cuadro quetzalteco está en el estadio Nacional de Honduras, en donde se medirá a Olimpia a las 20 horas.

