EN VIVO | Olimpia vs Xelajú MC hoy: minuto a minuto del duelo por la Copa Centroamericana

Xelajú MC visitará la cancha del Olimpia en un duelo de alto nivel en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

27 de agosto 2025, 19.36h Olimpia se juega la clasificación

Xelajú ya está clasificado, pero Olimpia se juega el boleto. Debe ganar para evitar Águila le quite el segundo lugar.

27 de agosto 2025, 19.22h Se anuncian las alineaciones del partido

Xelajú MC alinea a su equipo estelar para enfrentar a Olimpia. Busca cerrar la fase de grupos de la mejor manera.

Alineaciones de los equipos para el duelo. (Foto Prensa Libre: XelajúMC)

27 de agosto 2025, 19.00h Xelajú MC se alista para el duelo

El cuadro quetzalteco está en el estadio Nacional de Honduras, en donde se medirá a Olimpia a las 20 horas.