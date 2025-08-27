EN DIRECTO
Fútbol Nacional
EN VIVO | Olimpia vs Xelajú MC hoy: minuto a minuto del duelo por la Copa Centroamericana
Xelajú MC buscará cerrar de la mejor forma la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf con un triunfo.
Claudio de Oliveira celebra un gol con Xelajú MC. (Foto Xelajú MC).
Xelajú MC visitará la cancha del Olimpia en un duelo de alto nivel en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.
27 de agosto 2025, 19.36h
Olimpia se juega la clasificación
Xelajú ya está clasificado, pero Olimpia se juega el boleto. Debe ganar para evitar Águila le quite el segundo lugar.
27 de agosto 2025, 19.22h
Se anuncian las alineaciones del partido
Xelajú MC alinea a su equipo estelar para enfrentar a Olimpia. Busca cerrar la fase de grupos de la mejor manera.
27 de agosto 2025, 19.00h
Xelajú MC se alista para el duelo
El cuadro quetzalteco está en el estadio Nacional de Honduras, en donde se medirá a Olimpia a las 20 horas.