Así se jugará la jornada 10 del Apertura 2025, con la presión de los cremas por la victoria

Comunicaciones enfrentará a Malacateco por la jornada 10 del torneo Apertura 2025 con el objetivo de un triunfo que les regrese la confianza para retomar la pelea en la campaña.

La derrota 0-3 frente a Antigua GFC, el sábado anterior, no solo evidenció las falencias del equipo en el campo, sino que lo dejó instalado en la penúltima posición del Torneo Apertura 2025 con apenas ocho puntos.

La posición en la tabla de posiciones ha generado críticas y un creciente descontento en la afición crema, así como malestar entre el mismo grupo de jugadores tal y como lo manifestó José Manuel Contreras.

El plantel dirigido por el mexicano Roberto Hernández parece no encontrar el rumbo. La irregularidad ha sido una constante en estas primeras jornadas, con un equipo que muestra carencias tanto en defensa como en ataque, sin lograr la solidez que se espera de un club de la tradición y jerarquía de los albos.

Tras la derrota ante Antigua, Hernández puso su continuidad a disposición de la directiva, un gesto que refleja la tensión que se vive en el camerino blanco. Aunque no hubo pronunciamiento oficial, todo apunta a que el técnico seguirá en el banquillo, pero condicionado a un cambio inmediato en el rendimiento.

La afición crema no ha ocultado su molestia. Las redes sociales y los estadios se han convertido en escenarios de reclamo hacia el cuerpo técnico y jugadores, exigiendo resultados que estén a la altura de la historia del club.

En este contexto, el duelo de este martes contra Malacateco se presenta como una oportunidad —y una obligación— para recomponer el camino y recuperar la confianza perdida.

Mientras tanto, en la parte alta de la tabla, Antigua GFC y Municipal comparten el liderato con 19 puntos, evidenciando la distancia que Comunicaciones debe recortar si quiere volver a ser protagonista. La presión es máxima: un nuevo tropiezo podría acelerar decisiones en la dirigencia y marcar un punto de quiebre en la campaña.

Así se jugará la jornada 10 del Apertura 2025