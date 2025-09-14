“Estamos siendo un desastre dentro de la cancha”, dice José Manuel Contreras tras la caída ante Antigua

El capitán de Comunicaciones, José Manuel Contreras, habló con franqueza después de la dura derrota del equipo albo frente a Antigua GFC, que dejó al conjunto capitalino hundido en la décima posición de la tabla con apenas 8 puntos de 27 posibles. En un gesto de liderazgo, el mediocampista asumió la responsabilidad en nombre de la plantilla y reconoció que los futbolistas no han estado a la altura.

“Hoy estoy acá porque sabemos del desastre que estamos siendo. De 27 puntos tenemos ocho y vengo acá porque últimamente siempre venía el profe y no es justo que él venga a salvar la cara. Nosotros somos los responsables y estamos siendo, la verdad, un desastre dentro de la cancha”, expresó Contreras.

El capitán crema fue autocrítico con el estado anímico del equipo, admitiendo que atraviesan un momento complicado y que no han sabido respaldar al cuerpo técnico. “Estamos anímicamente muy mal y tenemos que asumir la responsabilidad los jugadores. Es fácil venir y tachar a una o dos personas, pero al final estamos quedando en deuda todos. No estamos respaldando al cuerpo técnico y entiendo la molestia de la gente”, dijo.

Con varios años en el club y en medio de situaciones similares en el pasado, Contreras hizo un llamado a la unión del grupo como única salida. “Llevo años de estar en este club. No es la primera vez que vivimos esta situación, y los únicos que podemos sacar esto adelante somos todos unidos. Nadie se debe sentir la figurita, lo más importante es el grupo”, agregó.

El mediocampista insistió en que los problemas del equipo no se resuelven con palabras, sino con trabajo dentro de la cancha. “Ya no basta con hablar más, tenemos que ponernos a trabajar. En estas fechas hemos quedado a deber nosotros como jugadores y estamos siendo una vergüenza”, apuntó.

Contreras reveló que estas palabras ya fueron compartidas en el camerino con sus compañeros, en un intento de sacudir al grupo y buscar un cambio inmediato. “Salgo a decir todo esto porque lo hablé con los compañeros en el camerino. Tenemos que tomar conciencia y lavarnos la cara, porque esto es el día a día y ya no basta con hablar”, afirmó.

El capitán también se refirió al próximo compromiso del club, donde espera ver una reacción diferente. “Esperamos que el día martes podamos tener otra actitud, todos como grupo, no como estrellas ni individualidades, porque en estos momentos la única forma de salir es todos tirando para el mismo lado”, concluyó.

La presión sobre Comunicaciones crece con el paso de las jornadas, y mientras la directiva analiza el rumbo deportivo, el llamado de su capitán busca despertar a un plantel que no ha tenido el mejor inicio de temporada.