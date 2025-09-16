“Nos gustaría jugar mejor, pero el triunfo nos fortalece”, dijo Contreras, tras la victoria de Comunicaciones sobre Malacateco

El cuadro albo tomó un respiro en el Apertura 2025, en la jornada 10, en un partido que sufrió, pero en el que al final celebró los tres puntos en el estadio Cementos Progreso.

El encuentro se disputó ante un reducido número de aficionados, quienes alentaron a su equipo con la esperanza de que el plantel dirigido por Roberto Hernández diera vuelta a la página de los malos resultados.

Los cremas acumulaban cuatro fechas consecutivas sin conocer la victoria, tras caer frente a Achuapa, Aurora FC, Cobán Imperial y Antigua GFC. La situación empezó a afectar el interior del plantel al punto que el técnico Hernández puso en duda su continuidad.

La victoria, la tercera en 10 jornadas, le permitió a los albos escalar al octavo puesto con 11 puntos, a la espera de que concluya la fecha entre miércoles y jueves.

Los cremas se complicaron en el transcurso del encuentro ante los toros, en especial al desaprovechar la opción de marcar desde el punto penal. Al minuto 11, Érick Lemus ejecutó una falta sobre Darwin Lom, pero su definición fue contenida por el portero Miguel Jiménez.

El tanto del triunfo llegó hasta el minuto 75, cuando Lom empujó el balón al fondo de la red, después de un centro de Emerson Raymundo. El gol le permitió a Comunicaciones manejar el resultado y consumar la victoria.

“Ganar es importante”, dice el Moyo Contreras

José Manuel Contreras habló al final del partido y aseguró que el resultado es importante para salir del mal momento que atravesaba el equipo en el torneo Apertura.

“Nos gustaría jugar mejor, el estilo de juego no es el mejor, pero este resultado nos tiene que fortalecer. Ganar es importante”, dijo el capitán albo.

Además, valoró el esfuerzo de sus compañeros: “Siempre corrimos y lo dejamos todo en la cancha. Lo del penal le puede pasar a cualquiera, son los riesgos que se toman, pero Érick (Lemus) tiene nuestro apoyo”, agregó.

