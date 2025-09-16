Municipal quiere el liderato del torneo frente a Antigua GFC

Así llegan Antigua GFC y Municipal
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC logró un triunfo por 3-0 ante Comunicaciones. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 12 a favor.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal llega con ventaja tras derrotar a Guastatoya con un marcador 3 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 4.
Antigua GFC lleva puntaje perfecto en 4 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y fue Antigua GFC quien ganó 1 a 2.
El local está puntero y alcanzó 19 puntos (6 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (5 PG – 4 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Antigua GFC
|19
|9
|6
|1
|2
|10
|2
|Municipal
|19
|9
|5
|4
|0
|8
|3
|Mixco
|19
|9
|6
|1
|2
|4
|4
|Aurora FC
|18
|9
|5
|3
|1
|5
|5
|Xelajú
|12
|9
|3
|3
|3
|2
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 11: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 11: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Antigua GFC y Municipal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas