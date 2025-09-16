Municipal quiere el liderato del torneo frente a Antigua GFC

Antigua GFC ejercerá mañana la localía ante Municipal, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 10 del Apertura.

Así llegan Antigua GFC y Municipal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC logró un triunfo por 3-0 ante Comunicaciones. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 12 a favor.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal llega con ventaja tras derrotar a Guastatoya con un marcador 3 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 4.

Antigua GFC lleva puntaje perfecto en 4 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y fue Antigua GFC quien ganó 1 a 2.

El local está puntero y alcanzó 19 puntos (6 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (5 PG – 4 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 19 9 6 1 2 10 2 Municipal 19 9 5 4 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 4 Aurora FC 18 9 5 3 1 5 5 Xelajú 12 9 3 3 3 2

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 11: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 11: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Horario Antigua GFC y Municipal, según país