Cobán Imperial logró dar vuelta el marcador y vencer 2-1 a Xelajú

Cobán I. ha logrado escalar posiciones este martes, al vencer 2-1 a Xelajú en la fecha 10 del Apertura. Xelajú dominó el inicio del partido y, al minuto 22 del primer tiempo, tomó la delantera tras una jugada de Steven Cárdenas. Sin embargo, la alegría se vio empañada cuando Janderson Pereira igualó el tanteador con un disparo cuando transcurrían 11 minutos de la segunda etapa. Cobán Imperial completó la remontada en el minuto 23 de la misma mitad con una jugada de Oscar Mejía.

Oscar Mejía se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Cobán Imperial mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Janderson Pereira se destacó también en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi. El atacante de Cobán Imperial anotó 1 gol.

El técnico de Cobán I., Sebastián Bini, propuso una formación 4-4-2 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter y Eduardo Soto en la línea defensiva; Steven Paredes, Marco Rivas, Byron Leal y Yeltsin Álvarez en el medio; y Janderson Pereira y Juan Carlos Winter en el ataque.

Por su parte, el equipo de Amarini Villatoro salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Rubén Silva bajo los tres palos; Raúl Calderón, Gerardo Gordillo, Marcelo Hernández y José Javier Longo en defensa; Yilton Díaz, Juan Cardona, Derrikson Quirós y Romario da Silva en la mitad de cancha; y Ángel Barrios y Steven Cárdenas en la delantera.

El árbitro Cristopher Corado fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

En la siguiente fecha Cobán I. se enfrentará de visitante ante Mictlán, mientras que Xelajú jugará de local frente a Comunicaciones.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 12 puntos y se ubica en el séptimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 12 unidades y está en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salieron Yeltsin Álvarez por Oscar Mejía, Byron Leal por Anthony López, Ángel Barrios por Elmer Cardoza y Yilton Díaz por Maynor de León

62′ 2T – Salió Juan Carlos Winter por Matías Rotondi

71′ 2T – Salió Luis De León por Blady Aldana

77′ 2T – Salió Steven Paredes por Selvin Tení

Amonestados en Cobán Imperial:

42′ 1T Luis De León, 25′ 2T Oscar Mejía y 29′ 2T Thales Moreira

Cambios en Xelajú

74′ 2T – Salió Romario da Silva por Óscar de León

75′ 2T – Salió Derrikson Quirós por Harim Quezada

83′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Ludwin Reyes

Amonestados en Xelajú: