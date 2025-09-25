Fedefut pondrá a la venta 5 mil boletos para los partidos de Guatemala en el estadio El Trébol

Guatemala jugará ante Panamá y Surinam en “El Trébol” por las eliminatorias mundialistas: solo 5 mil entradas estarán disponibles para la afición

Este jueves 25 de septiembre, autoridades de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) comparecieron ante el Congreso de la República para brindar detalles sobre la organización de los próximos partidos de la Selección Nacional en condición de local, correspondientes a las jornadas 5 y 6 de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo al mundial a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Los encuentros se disputarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, ubicado en la zona 3 capitalina. Este recinto ha sido confirmado como sede para los duelos frente a Panamá y Surinam, programados para el mes de noviembre de 2025.

Durante la citación, se informó que el estadio tiene una capacidad total de 7,800 espectadores, pero siguiendo las recomendaciones de seguridad de la FIFA, se deberá reservar el 10% del aforo, lo que reduce la disponibilidad a 7 mil entradas.

De ese total, 2,000 boletos serán destinados a patrocinadores, por lo que únicamente 5 mil entradas estarán disponibles para la venta al público. La Fedefut indicó que la venta será gestionada por una empresa subcontratada, y aunque ya se tienen tres propuestas, aún no se ha definido cuál será la encargada.

Además, se está evaluando si las entradas se venderán inicialmente de forma presencial a través de una entidad bancaria patrocinadora, durante una semana. y en donde las entradas que no se vendan en esa modalidad pasarían a estar disponibles en línea, como ocurrió en el primer partido de la eliminatoria frente a El Salvador.

El representante de Fedefut, Max Solórzano, explicó que es indispensable contratar a una empresa tiquetera, ya que esta se encarga de la verificación y validación de los boletos en el ingreso al estadio.

Respecto al precio de las entradas, aún no se ha definido oficialmente, pero se anticipó que se habilitarán tres localidades con precio aproximados:

General: Q350

Preferencia: Q600

Tribuna: Q1,000

Finalmente, se mencionó que se está considerando limitar la compra a dos boletos por persona, en contraste con los cinco permitidos en el primer encuentro, con el objetivo de que más aficionados puedan acceder a las entradas. También se hizo un llamado a priorizar a los seguidores que han apoyado de forma incondicional a la Azul y Blanco.