Este es el aforo del estadio El Trébol para los partidos de Guatemala en la eliminatoria al Mundial 2026

Luego de la confirmación oficial por parte de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) y con el aval de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), se anunció que el recinto ubicado en la zona 3 capitalina, el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, será sede de los próximos dos partidos de la Bicolor como local, correspondientes a las jornadas 5 y 6 de las eliminatorias a jugarse en noviembre próximo.

El combinado dirigido por el técnico mexicano Luis Fernando Tena recibirá en este escenario a las selecciones de Panamá y Surinam, en duelos clave que podrían acercar a Guatemala a una histórica clasificación mundialista.

Tras el anuncio, el club Municipal, equipo de la Liga Nacional que utiliza El Trébol como su estadio local, expresó su orgullo a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje:

“Hoy El Trébol abre sus puertas para recibir al equipo de todos, el que hace vibrar a más de 18 millones de guatemaltecos. ¡Bienvenida, Selección Nacional! Esta también es tu casa, la fortaleza donde juntos soñamos y escribiremos historia”.

Tradicionalmente, el coloso de la zona 5, el estadio Doroteo Guamuch Flores, ha sido la sede oficial de la selección nacional. Sin embargo, debido a los trabajos de remodelación que se realizan desde enero, se optó inicialmente por utilizar el estadio Cementos Progreso en la zona 6. No obstante, al contar con grama sintética y tras no obtener los resultados esperados, se consideró que un cambio de sede podría beneficiar el estilo de juego del equipo nacional.

Así surgió la propuesta de utilizar El Trébol, que cuenta con grama natural, una superficie que favorece el rendimiento de los jugadores y se adapta mejor a la estrategia del cuerpo técnico.

Asimismo, otro escenario es el ambiente que se vive dentro del recinto por la cercanía en que está la afición de los jugadores, algo que promete ser una fiesta y una fortaleza que buscará aprovechar el combinado chapín para estos encuentros claves.

¿Cuál es el aforo del Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol?

Tras confirmarse que el Estadio El Trébol será la sede para los partidos de la Selección Nacional de Guatemala en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, surge la pregunta sobre su capacidad.

Según información proporcionada por personal del Club Municipal a Prensa Libre, el aforo total del estadio es de 7,423 aficionados, distribuidos de la siguiente manera:

Tribuna: 643 localidades

Platea Sur: 1,780 localidades

1,780 localidades Preferencia: 2,500 localidades

2,500 localidades General Norte: 2,500 localidades

Además, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) anunciaría más adelante el proceso para adquirir las entradas.