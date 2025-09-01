Guatemala vs El Salvador: Pantallas gigantes para ver el primer partido camino al Mundial 2026

El primer partido de Guatemala será frente a El Salvador, el 4 de septiembre, y el ambiente de fiesta ya se siente entre la afición, que sueña con ver a la Selección en su primera Copa del Mundo.

Ese encuentro ha generado gran expectativa, pero fueron pocos los aficionados que lograron un boleto de los 11 mil puestos a la venta. Por ello, se han habilitado espacios para ver el juego entre amigos y en lugares seguros.

El Ministerio de Cultura y Deportes anunció hace algunos días que instalará varias pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución, zona 1, para vivir de cerca y minuto a minuto el partido frente a El Salvador, válido por la primera fecha de la fase final.

“¡Apoyemos a la Selección! El jueves 4 de septiembre a las 16 horas, en la Plaza de la Constitución, tendremos pantallas gigantes para que disfrutes del partido con tu familia y amigos”, publicó la entidad gubernamental en sus redes sociales.

El encuentro entre Guatemala y El Salvador iniciará a las 20 horas, pero, según se detalló, las actividades comenzarán a las 16 horas, con el objetivo de que la afición llegue de manera ordenada y disfrute de las actividades previas.

En la Copa Oro del 2025 se instalaron pantallas gigantes en El Obelisco, donde la afición vivió de cerca el partido de Guatemala frente a Estados Unidos, en semifinales, donde la Bicolor cayó 2-1.

Para este 4 de septiembre, el conjunto guatemalteco espera iniciar con pie derecho la fase final, antes de viajar a Panamá, donde el lunes 8 enfrentará al conjunto canalero, a las 19.30 horas.

Guatemala y El Salvador ya están listos para ese primer duelo. La Bicolor se entrena con los 24 convocados por Luis Fernando Tena, mientras que el técnico salvadoreño, Hernán “el Bolillo” Gómez, ya se encuentra en el país como parte de la fase de adaptación.