Guatemala vs El Salvador: “El que quiera ir al Mundial tiene que superar todo”, asegura Hernán el Bolillo Gómez

La Selecta, que es dirigida por el seleccionador colombiano Hernán el Bolillo Gómez, buscará hacer historia y llevar nuevamente a un Mundial al combinado salvadoreño tras sus participaciones en México 1970 y España 1982.

El combinado salvadoreño viene de una mala actuación en la Copa Oro, donde no avanzó de la fase de grupos; sin embargo, la fase final de las eliminatorias será una vitrina para recuperar su lugar en la zona y poder darle una alegría a su afición.

Bajo la batuta del Bolillo, la Selecta busca un mejor rendimiento en lo futbolístico, que le permita al cuadro avanzar en su grupo A, donde milita junto con Guatemala, su rival de turno, Surinam y el favorito en el papel, la selección de Panamá.

En conferencia de prensa, Gómez expresó y analizó un poco el tema de la cancha del Cementos Progreso.

“Nosotros estamos acostumbrados a jugar en la grama siempre, aunque a veces nos ha tocado jugar en sintética en EE. UU. Jugamos en sintética, lo mismo acá; yo creo que una buena cancha de las mejores canchas sintéticas", expresó.

Así mismo indicó: “Hay que superar eso: la lluvia, el calor, la cancha; el que quiere ir al Mundial tiene que superar todo, mentalmente, y Guatemala es un equipo con mucho trabajo, con un muy buen técnico y jugadores”.

El seleccionador cafetero también se refirió acerca de la Azul y Blanco donde menciono: “Tenemos mucho respeto por Guatemala” .

Cabe mencionar que durante la gestión de Gómez ha trabajado por seis meses, un periodo corto en comparación con sus adversarios del grupo, que pueden llamarse como equipos más trabajos y con mayor rodaje.

Todo está listo para el inicio de la eliminatoria entre chapines y salvadores en un duelo que promete emociones e intensidad en ambas escuadras desde el primer minuto.