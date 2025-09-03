Comunitario
¿Qué condiciones climáticas se esperan durante el Guatemala vs El Salvador? Este es el pronóstico del Insivumeh
¿Está preparada la afición para un partido bajo la lluvia? Qué dice el pronóstico del Insivumeh sobre el clima del 4 de septiembre, durante el encuentro entre Guatemala y El Salvador.
Decenas de aficionados llegarán este jueves al estadio Cementos Progreso para apoyar a Guatemala en el partido contra El Salvador. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)
El partido entre Guatemala y El Salvador, programado para las 20.00 horas de este jueves 4 de septiembre, podría estar precedido por lluvias dispersas en la capital y sus alrededores, según el último informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El pronóstico detalla cielo mayormente soleado en horas de la mañana, con ambiente cálido y áreas de neblina al amanecer, especialmente en los valles del oriente, la Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central. Sin embargo, durante la tarde se prevé un incremento de nubosidad, con posibilidad de lluvias dispersas de corta duración y tormentas eléctricas en la Bocacosta, el suroccidente y sectores del valle metropolitano.
Recomendaciones para los aficionados
Debido a la posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas en horas previas al encuentro, el Insivumeh y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomiendan a los aficionados tomar precauciones:
- Salir con anticipación hacia el estadio Cementos Progreso para evitar inconvenientes por el tránsito lento y la lluvia.
- Portar impermeables o capas delgadas, en lugar de paraguas, para evitar obstrucciones en las gradas.
- Utilizar calzado adecuado para superficies mojadas.
- Evitar permanecer en espacios abiertos o debajo de árboles si se presentan descargas eléctricas.
- Acatar las instrucciones de las autoridades de tránsito y del personal de seguridad del estadio.
Según la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), las puertas del estadio abrirán a las 16.00 horas. Además, se habilitará un servicio de buses desde la explanada de Cayalá, en la zona 5, hacia el estadio, con salidas entre las 16.30 y 17.30 horas. El costo del transporte es de Q5 por viaje.
Al finalizar el partido, los buses de retorno operarán entre las 22.00 y 23.00 horas. Las autoridades han solicitado a los asistentes utilizar los espacios de parqueo autorizados y mantener el orden para garantizar una jornada deportiva sin contratiempos.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.