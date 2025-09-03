¿Qué condiciones climáticas se esperan durante el Guatemala vs El Salvador? Este es el pronóstico del Insivumeh

El partido entre Guatemala y El Salvador, programado para las 20.00 horas de este jueves 4 de septiembre, podría estar precedido por lluvias dispersas en la capital y sus alrededores, según el último informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El pronóstico detalla cielo mayormente soleado en horas de la mañana, con ambiente cálido y áreas de neblina al amanecer, especialmente en los valles del oriente, la Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central. Sin embargo, durante la tarde se prevé un incremento de nubosidad, con posibilidad de lluvias dispersas de corta duración y tormentas eléctricas en la Bocacosta, el suroccidente y sectores del valle metropolitano.

Recomendaciones para los aficionados

Debido a la posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas en horas previas al encuentro, el Insivumeh y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomiendan a los aficionados tomar precauciones:

Salir con anticipación hacia el estadio Cementos Progreso para evitar inconvenientes por el tránsito lento y la lluvia.

Portar impermeables o capas delgadas, en lugar de paraguas, para evitar obstrucciones en las gradas.

Utilizar calzado adecuado para superficies mojadas.

Evitar permanecer en espacios abiertos o debajo de árboles si se presentan descargas eléctricas.

Acatar las instrucciones de las autoridades de tránsito y del personal de seguridad del estadio.

Según la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), las puertas del estadio abrirán a las 16.00 horas. Además, se habilitará un servicio de buses desde la explanada de Cayalá, en la zona 5, hacia el estadio, con salidas entre las 16.30 y 17.30 horas. El costo del transporte es de Q5 por viaje.

Al finalizar el partido, los buses de retorno operarán entre las 22.00 y 23.00 horas. Las autoridades han solicitado a los asistentes utilizar los espacios de parqueo autorizados y mantener el orden para garantizar una jornada deportiva sin contratiempos.

