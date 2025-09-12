Sergio Chumil anima la etapa 19 de la Vuelta a España y es protagonista en una fuga

Este viernes 12 de septiembre se disputó la etapa 19 de la Vuelta a España 2025, una jornada de 160 kilómetros entre Valladolid y Guijuelo, Salamanca, marcada por el protagonismo del guatemalteco Sergio Chumil y su compañero de equipo Mario Aparicio, del Burgos-Burpellet BH.

Ambos ciclistas se lanzaron al ataque en los últimos 40 kilómetros de la competencia, en su antepenúltima etapa.

A pesar de no lograr mantenerse al frente hasta el final de la etapa, el esfuerzo de Chumil fue notable, y el oriundo de Técpan cruzó la meta en la posición 124.

La gran actuación de Sergio Chumil cobra aún más mérito, ya que durante la presente competencia el guatemalteco sufrió problemas de salud, incluyendo un episodio de gastroenteritis.

Sin embargo, ha demostrado una gran capacidad de recuperación y carácter, manteniéndose firme en su objetivo de completar su primera gran vuelta internacional, en la que actualmente el chapín ocupa la posición 86 de la clasificación general.

Con solo dos etapas restantes, incluyendo la exigente jornada de montaña en la Bola del Mundo, Chumil se prepara para cerrar con fuerza esta edición de La Vuelta.

Su participación ya es considerada histórica para el ciclismo guatemalteco, y cada kilómetro recorrido reafirma su gran trabajo en el pedal y la historia que está haciendo para el deporte nacional.

Asimismo, en días anteriores su equipo el Burgos-Burpellet amplio el contrato de Sergio Chumil hasta 2028.