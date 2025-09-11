Sergio Chumil termina la etapa 18 y se acerca cada vez más a su meta en la Vuelta a España

Chumil defendió los colores de Guatemala en el exigente recorrido de 12.2 kilómetros, disputado en la ciudad de Valladolid, que finalizó con un tiempo de 15 minutos y 16 segundos.

El ciclista nacional ha dejado su máximo esfuerzo en una de las competencias más prestigiosas del mundo, especialmente después de haberse recuperado de un cuadro de gastroenteritis.

La marca registrada por el corredor del equipo Burgos BH lo ubicó en la posición 149, a 2 minutos y 16 segundos del ganador de la etapa, el italiano Filippo Ganna, quien completó el trayecto en 13 minutos.

El líder de la clasificación general continúa siendo Jonas Vingegaard, aunque el portugués Joao Almeida le recortó diez segundos y se colocó a 40 de diferencia.

Los organizadores de la carrera anunciaron el miércoles que la crono sería reducida en 15 kilómetros, quedando en 12.2 km, debido a las protestas propalestinas que afectaron el desarrollo de etapas anteriores.

El despliegue policial aumentó en Valladolid, donde dos manifestantes fueron detenidos por irrumpir en el recorrido, según fuentes de la Delegación del Gobierno citadas por AFP. Cientos de protestantes agitaron banderas y abuchearon a los ciclistas del equipo Israel-Premier Tech, aunque la competencia se desarrolló sin incidentes mayores.

En jornadas previas (etapas 11 y 16), las fuertes manifestaciones obligaron a modificar la línea de meta para proteger a los corredores.

La etapa 19 será un recorrido llano de 169.9 kilómetros entre Rueda y Guijuelo, y servirá como antesala a la última jornada de montaña.