Sergio Chumil: “Es una victoria muy bonita. No había ganado unos Centroamericanos y hoy lo he hecho”

Tras conquistar la medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Centroamericanos disputada en Quetzaltenango, el ciclista guatemalteco Sergio Chumil compartió sus impresiones sobre el triunfo histórico que lo inscribe en la lista de campeones regionales. El pedalista reconoció que la competencia fue complicada y que la estrategia del equipo fue clave para quedarse con el primer lugar.

“Creo que, como lo decía, es una carrera muy complicada. Al final con cualquier fuga de cualquier selección se nos iba a complicar. Sin embargo, pudimos meter a nuestro compañero en la fuga y eso nos dio tranquilidad para poder estar siempre en la pelea”, expresó Chumil al concluir la competencia.

El ciclista también recordó un momento clave de la prueba, cuando estuvo en riesgo de perder contacto con el grupo principal. “Se nos complicó un poco cuando me había quedado un poco atrás, pero gracias a mi compañero Ronnie Fulajú, que hizo un buen trabajo, logré regresar al frente junto a los compañeros”, añadió.

Sobre el significado personal de este triunfo, Chumil no ocultó su emoción por haber conquistado un título que no tenía en su carrera. “Es una victoria muy bonita. No había ganado unos Centroamericanos y hoy lo he hecho. Gracias a Dios estuvimos en la pelea y nos quedamos con esa medalla de oro”, señaló.

El ciclista dedicó su logro en primer lugar a su familia y a la selección nacional. “A mi familia, que siempre me ha estado acompañando, y a la selección, a todos mis compañeros, que hicieron un excelente trabajo el día de hoy para poder rematar de la mejor manera”, expresó con gratitud.

Chumil también recordó a su equipo internacional, el Burgos BH de España, que siguió de cerca su actuación en Quetzaltenango. “Mandarles un saludo a todos en Burgos, que estaban pendientes de mi participación. Ahora nos preparamos para unas merecidas vacaciones, porque la temporada ha sido larga”, indicó.

Con el cierre de la temporada 2025, el ciclista destacó que el siguiente paso será tomar un tiempo para compartir con sus seres queridos. “Ahora toca descansar, recargar energías y compartir con mi esposa y mi hijo, que ya hace falta. Después pensar nuevamente en la temporada 2026”, aseguró.

La victoria de Chumil no solo amplía el palmarés del ciclismo guatemalteco en los Juegos Centroamericanos, sino que también representa una motivación extra para el pedalista, que continuará su carrera internacional y que ya apunta a nuevos retos en el próximo año competitivo.