Así se encuentra el medallero en los Juegos Centroamericanos, Guatemala lidera con 79 medallas

Guatemala cerró este segundo día de competencias de los Juegos Centroamericanos con un acumulado de 45 medallas más, manteniéndose al frente del medallero regional. Al finalizar la jornada, el país suma 31 oros, 31 platas y 17 bronces, consolidando su liderazgo en la cita deportiva.

El desempeño guatemalteco en diversas disciplinas fue sobresaliente, destacando el esfuerzo de los atletas en pruebas individuales y de conjunto que les permitieron sumar importantes preseas. Cada medalla obtenida refleja el trabajo constante de entrenadores y deportistas en su preparación para esta competencia.

En el segundo lugar del medallero se ubicó Panamá, con un total de 34 medallas, repartidas en 12 de oro, 10 de plata y 12 de bronce, mientras que Costa Rica se mantiene en la tercera posición con 10 oros, 11 platas y 21 bronces.

El Salvador aparece en la cuarta posición con 32 medallas en total, seguido por Honduras y Nicaragua, ambos con 13 preseas acumuladas, y cerrando el listado de países con medallas Belice, con una plata obtenida en la jornada.

El segundo día de competencias incluyó diversas disciplinas que permitieron a Guatemala ampliar su ventaja sobre sus rivales regionales. Los atletas nacionales demostraron consistencia y calidad, sumando medallas en pruebas de atletismo, natación, levantamiento de pesas, entre otros deportes.

La suma de 45 medallas en un solo día refuerza el dominio guatemalteco en la justa regional y mantiene expectativas altas para las siguientes jornadas, donde la delegación buscará incrementar aún más su ventaja y continuar con la racha de buenos resultados.

Viviana Aroche (oro) y Sandra Raxón (plata) sumaron dos medallas para Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Douglas Suruy)

Las autoridades deportivas del país destacaron la labor de los atletas y reiteraron su compromiso de brindar apoyo logístico y técnico durante toda la competencia, asegurando que los representantes nacionales cuenten con todo lo necesario para rendir al máximo.

Sergio Chumil sumó medalla de bronce en la prueba contrarreloj. (Foto: Prensa Libre, Douglas Suruy)

Con este cierre del segundo día, Guatemala continúa liderando el medallero de los Juegos Centroamericanos, reafirmando su posición como potencia regional y dejando claro que su preparación y talento colocan al país como favorito en varias disciplinas.