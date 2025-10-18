Juegos Centroamericanos | Estas medallas ha conseguido Guatemala en el día dos de competencia

Guatemala sigue mostrando su poderío en los XII Juegos Centroamericanos 2025, sumando importantes preseas en el tercer día de competencias. Los atletas nacionales demostraron fuerza, precisión y talento en varias disciplinas, destacando entre los mejores de la región.

En gimnasia artística femenina, Brithany Herrera se colgó la medalla de oro en barras asimétricas con una rutina impecable que sumó 11.967 puntos. Rachel Rodríguez se quedó con la plata (11.934), mientras Aliyah Lide de León completó el podio con el bronce (11.467).

Mishel Echeverría también brilló en la gimnasia femenina, llevándose la medalla de oro, mientras Aliyah Lide de León sumó otra presea, la plata, y Franciny Morales se quedó con el bronce, reafirmando la presencia guatemalteca en este deporte.

La gimnasia de anillos también dejó grandes resultados. Ariel Villalobos se quedó con el oro, mientras Jaycko Bourdet y Christian Paz lograron la plata y el bronce, respectivamente, destacando el dominio guatemalteco en esta especialidad.

En la rama masculina de ciclismo, Sergio Chumil logró la medalla de bronce en la contrarreloj individual, superado por Franklin Archibold de Panamá (oro) y Donovan Ramírez de Costa Rica (plata), durante la competencia desarrollada en la autopista Los Altos de Quetzaltenango.

Sergio Chumil logró bronce en la prueba contrarreloj. (Foto: Prensa Libre, Douglas Suruy)

En el atletismo, la fondista Viviana Aroche se llevó la ovación en la prueba de 5,000 metros femenino, al detener el cronómetro en 16:50.49 minutos, tiempo que no solo le dio la medalla de oro, sino que también significó un récord centroamericano, Mariana Raxón logró medalla de Plata. A esta hazaña se sumó Mariandrée Chacón, quien dominó los 100 metros planos femeninos con un registro de 11.66 segundos, imponiendo otro récord regional y reafirmando el protagonismo guatemalteco en la pista.



Viviana Aroche y Sandra Raxón luego de conseguir podio. (Foto: Prensa Libre, Douglas Suruy)

El suelo fue otra demostración de poder. Jaycko Bourdet volvió a brillar en suelo, llevándose otra medalla de oro, Jorge Vega alcanzó la plata y Richard Atencio se quedó con el bronce, mostrando control y técnica impecable en cada rutina.

En natación artística, Guatemala obtuvo la medalla de plata en la Fase Final de Dueto Libre, superada por El Salvador (oro) y por delante de Costa Rica (bronce). Con esto, Guatemala cierra un tercer día espectacular, sumando medallas en atletismo, gimnasia, ciclismo y natación artística, manteniendo viva la motivación para las próximas competencias.

El galope de la victoria también llegó desde la disciplina ecuestre, donde Guatemala se coronó campeona en el adiestramiento por equipos, alcanzando un puntaje de 381,852 para quedarse con la medalla de oro. El cuarteto integrado por Nicolle Fernández con Rm Cupertino, Cecilia Duarte con Happy Hope, Isabel Arzú con K.C Danzador y Sarka de Méndez con Selena Z Guatemala fue el responsable de sumar otro triunfo dorado para el país anfitrión.

La esgrima, una de las disciplinas que más expectación generó en la jornada, también dejó frutos para Guatemala. En el florete individual masculino, Cristian Porras alcanzó la medalla de plata tras una destacada participación, mientras que José Fernando López se quedó con el bronce. En la rama femenina, Kreestel Fraatz y Aurora Barrera lograron subir al podio, ambas con preseas de bronce en la categoría individual.

El tiro deportivo aportó medallas clave con actuaciones sobresalientes en la modalidad de pistola rápida a 25 metros. Rodrigo Campos se colgó la medalla de oro tras una competencia de alto nivel, mientras que Albino Giménez se aseguró la plata, confirmando el dominio nacional en esta especialidad.

En la natación, Melissa Diego de Guatemala impuso un nuevo récord centroamericano en los 100 metros dorso, logrando un tiempo de 1:02.65. Por su parte, en la rama masculina, El guatemalteco Érick Gordillo conquistó los 200 metros combinados con un tiempo de 2:02.61, imponiendo un nuevo récord centroamericano.